Коронавирус
Парламентская газетаРада отправила в отставку глав Минздрава и Минфина Украины
За отставку Емеца в понедельник на внеочередном заседании парламента проголосовал 271 депутат. Увольнение Уманского поддержали 249 парламентариев. Оба чиновника были назначены на должности 4 марта после переформирования украинского правительства.
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с чего всё началось
Верховная рада 30 марта уволила Илью Емца с поста министра здравоохранения Украины, за соответствующее постановление № 3283 от 29 марта проголосовал 271 народный депутат.Известия08:14
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