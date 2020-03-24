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Парламентская газетаПарламентская газетаРада отправила в отставку глав Минздрава и Минфина Украины

За отставку Емеца в понедельник на внеочередном заседании парламента проголосовал 271 депутат. Увольнение Уманского поддержали 249 парламентариев. Оба чиновника были назначены на должности 4 марта после переформирования украинского правительства.
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с чего всё началось
Верховная рада 30 марта уволила Илью Емца с поста министра здравоохранения Украины, за соответствующее постановление № 3283
 от 29 марта проголосовал 271 народный депутат.
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Подробнее о событии

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

ТАСС07:29

Верховная рада Украины уволила глав минздрава и минфина

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Уволен глава Минздрава Украины

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Коммерсантъ08:53

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РИА Новости07:27

Глав Минздрава и Минфина Украины отправят в отставку из-за коронавируса

РБК04:44
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Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
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Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

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В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
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Авто

В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Что касается новых Damas и Labo, то они станут самыми доступными предложениями в коммерческом классе авторынка Казахстана.
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Общество

В Китае возобновили работу почти все крупные предприятия

В Китае около 98,6 процентов крупных промышленных предприятий опять приступили к работе, пишет «МК».
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Политика

Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина

Президент России Владимир Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина.
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Политика

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Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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Общество

На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

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«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
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Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
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«Астон Вилла» оштрафует Грилиша за нарушение карантина

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Общество

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Вести.Ru 12:43
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
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Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
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Наталья Бочкарева показала свое фото без макияжа

Актриса из Нижнего Новгорода, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева решила порадовать своих поклонников очередным фото.
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Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Москвичам рассказали о правилах самоизоляции

Столичный градоначальник издал указ, согласно которому все москвичи должны самоизолироваться.
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