с чего всё началось

За отставку Емеца в понедельник на внеочередном заседании парламента проголосовал 271 депутат. Увольнение Уманского поддержали 249 парламентариев. Оба чиновника были назначены на должности 4 марта после переформирования украинского правительства.

Рада отправила в отставку глав Минздрава и Минфина Украины

Армия и оружие Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса «Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.

Армия и оружие Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество Всеобщая самоизоляция введена в Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился ввести в регионе режим всеобщей обязательной самоизоляции жителей.

Космос К нашей планете летит комета Атлас 29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой. Об этом сообщает издание ЕarthSky.

Здоровье Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.

Энергетика Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.

Кино Студия Тимура Бекмамбетова снимет киноальманах «Истории карантина» в формате Screenlife Студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции, снятых в формате Screenlife, где все действие происходит на экране электронного девайса.