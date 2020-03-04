Политика

Snob.ruSnob.ruРада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Новым премьер-министром страны, возможно, станет вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.
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Рада отправила в отставку премьер-министра Украины

RT на русском09:50

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ТАСС10:02

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РЕН ТВ09:50

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

РБК09:49
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Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

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