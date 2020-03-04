Политика
Snob.ruРада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Новым премьер-министром страны, возможно, станет вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.
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«Сексист» вместо «профана». На Украине сменились премьер и правительство
Национальная служба новостей12:45
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Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что все проблемы, которые в настоящее время существуют на Украине связаны именно с личностью самого главы страны Владимира Зеленского.
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25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
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В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
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«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
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Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы
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В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
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Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
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