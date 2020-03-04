Новым премьер-министром страны, возможно, станет вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.

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