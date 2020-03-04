Верховная рада проголосовала за отставку председателя правительства Украины Алексея Гончарука. Это решение поддержали 353 депутата при необходимых 226. Согласно конституции Украины такое решение влечет за собой отставку всего кабинета министров.

Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины

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