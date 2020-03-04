Политика
ИнфоросРада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины
Верховная рада проголосовала за отставку председателя правительства Украины Алексея Гончарука. Это решение поддержали 353 депутата при необходимых 226. Согласно конституции Украины такое решение влечет за собой отставку всего кабинета министров.
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Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Авто
Автомобили в РФ начнут оповещать водителя о нарушении ПДД
Предлагается использование умных систем, которые будут распознавать дорожные знаки, сигналы светофоров, а также разметку, и в случае нарушения правил водителем, систему начнут сообщать ему об этом.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Футбол
Гончаренко прокомментировал проигрыш «Спартаку» в Кубке России
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
В коммюнике, распространенном министерством обороны Турции, говорится, что после обстрела позиций турецких военных со стороны режима главы Сирии Башара Асада, в районе, где проводилась операция «Весенний щит», погибли двое военнослужащих и шесть получили ранения.
Общество
Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом
Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Общество
Путин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Происшествия
Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье
Футбол
Брайтвайт назвал четырёх лучших игроков, которые уже завершили карьеру
Нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт назвал четырёх лучших игроков, которые уже завершили карьеру.
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Общество
Минздрав Германии: коронавирус достиг масштабов пандемии
Ситуация с распространением коронавируса нового типа достигла масштабов пандемии, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Общество
В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек
Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек.
Наука
Создан биоматериал для 3D-печати тканеподобных сосудистых структур
Новый биоматериал изготовлен путем самостоятельной сборки белка с оксидом графена.
Экономика
НКР: российский рынок факторинга в 2019 году вырос на 32%
По прогнозам экспертов, к концу 2020 года объем выплат клиентам факторинговых компаний достигнет 3,5-3,6 трлн рублей (рост на 13-15% к 2019 году), а совокупный портфель увеличится на 20% и приблизится к 1 трлн рублей.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен
Российский футбольный союз принял решение отложить четвертьфинальный поединок из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Общество
Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе
Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве после избиения
Следователи проверят информацию о побеге двойняшек из дома на юге Москвы после избиения матери.
Экономика
Экспорт российской продукции АПК в 2019 году превысил план
Экспорт российской продукции в 2019 году составил $25,5 млрд, превысив планируемый показатель в $24 млрд.
Происшествия
Пациент с симптомами коронавируса сбежал из подмосковной больницы
Пациент с симптомами коронавируса COVID-19 сбежал из больницы в подмосковном Домодедове.