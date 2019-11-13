Политика
ТАССРада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года. За соответствующий законопроект в среду проголосовали 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.
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с чего всё началось
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.Известия09:27
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Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
REGNUM вчера в 05:43
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа
Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.
Красная весна вчера в 23:50
Общество
В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»
Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Газета.Ru 10:36
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Происшествия
Две машины за один день застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Два транспортных средства в среду практически одновременно застряли под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
ФАН 10:21
Футбол
Карпин рассказал о сложной финансовой ситуации в «Ростове»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию вокруг финансовых проблем клуба.
RT на русском 10:52
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Политика
МИД России назвал неприемлемой политизацию СМИ «Северного потока — 2»
В министерстве отметили, что среди авторов цитируемого в статье доклада «нет ни одного признанного профессионала».
RT на русском 10:27
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 05:49
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна РФ
Вестник 11 ноября в 22:40
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Газета.Ru 06:54
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Политика
Постпред Зеленского рассказал о трех шагах по возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, чей офис находится в Киеве, рассказал на брифинге в украинской столице о трех направлениях работы по вопросу "деоккупации полуострова".
Московский Комсомолец 10:36
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости вчера в 23:07
Экономика
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Происшествия
В Оренбурге задержали главу областной адвокатской палаты
Глава адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бодашко был задержан по подозрению в продаже адвокатского статуса.
Газета.Ru 09:59
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Вести.Ru 09:12
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Общество
В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Экономика
Госдума одобрила поправки в бюджет в первом чтении
Депутаты приняли проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов в первом чтении, сообщает пресс-служба Госдумы в среду, 13 ноября.
Известия 07:44
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Экономика
Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800
Утром 11 ноября среднерыночный курс Bitcoin упал до $8800, полностью погасив вчерашний рост на 4%. Сейчас монета торгуется на отметке в $8780.
РБК 11 ноября в 03:18