Украинский парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 6%. Решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно проекту, минимальная зарплата вырастет на 550 гривен, до 22,06 доллара.

Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении

Общество Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Армия и оружие Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Происшествия Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Футбол Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.

Энергетика «Нафтогаз» хочет покупать российский газ дешевле и не у «Газпрома» Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» верит в то, что газ из Российской Федерации может быть дешевле на 20%, однако это будет газ не от российского публичного акционерного общества «Газпром».

Происшествия Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели его сына По новой версии гибели Виктора Цоя, музыкант разбился из-за отсутствия предупреждающих дорожных знаков.

Общество Илон Маск оценил российское образование Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Культура В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Общество ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.

Экономика British American Tobacco остановила производство на Украине Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.

Армия и оружие США оставили послания военным РФ на брошенной базе в Манбидже Российские журналисты побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж.

Политика Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.

Шоу-бизнес Муж Лолиты подал заявление на развод Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.

Политика Трамп выдвинул Бруйетта на место главы Минэнерго США Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Общество Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.