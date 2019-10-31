Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг) и создание независимого оператора ГТС, сообщает УНИАН.

Верховная рада Украины приняла закон об отделении ГТС от «Нафтогаза»

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