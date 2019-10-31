Политика
Rambler News ServiceВерховная рада Украины приняла закон об отделении ГТС от «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг) и создание независимого оператора ГТС, сообщает УНИАН.
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Происшествия
В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
Общество
Вступил в силу закон о «суверенном рунете»
С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Общество
Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт
Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Политика
Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Происшествия
В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников
Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Происшествия
Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад
Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова на поединок
Происшествия
В массовом ДТП в Томске погиб человек, пятеро пострадали
В Томске произошла массовая авария, в которой погибла женщина и пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Футбол
Спартак — Ростов 2:1
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике
На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
Армия и оружие
Самолёты НАТО наблюдали за учениями подлодок РФ в Атлантике
Происшествия
Задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский
На шесть часов директора Физического института РАН заблокировали в рабочем кабинете.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Общество
В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Наука
Назвали тревожный признак скорой смерти
Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
Единоборства
Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге с победы над Строуманом
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Политика
Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка
Дональд Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич из-за налоговых вопросов. Об этом пишет газета The New York Times.
Гаджеты
Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают
Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.