Политика
RT на русскомРада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом». Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что речь идёт об «историческом моменте по части защиты украинских интересов».
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Армия и оружие
Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
Футбол
Бакаев: дерби против ЦСКА в Кубке России для нас желанное, ждем матч
Футболисты московского "Спартака" с нетерпением ждут матча четвертьфинала Кубка России против столичного ЦСКА, единственной проблемой является то, что игра состоится только весной 2020 года, заявил полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Транспорт
Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту
Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
Политика
Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения
Президент РФ получил регионам до 10 января разработать свои программы по модернизации первичного звена и принять их до 1 июля.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
Политика
Все посольства Израиля возобновят работу 1 ноября
Дипмиссии прекратили работу накануне.
Происшествия
Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Единоборства
Фьюри победно дебютировал в лиге рестлеров WWE
В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Футбол
Барселона — Вальядолид 5:1
Политика
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
Политика
Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Футбол
Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему голландский полузащитник Гус Тиль не сыграл в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов
Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Экономика
Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины
Игры
Valve обновила интерфейс библиотеки Steam
Valve обновила внешний вид главной страницы и добавила возможность фильтровать список игр по желанию пользователя: По словам разработчиков, теперь стало проще следить за обновлениями игр и активностью ваших друзей.
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Футбол
Марсело признался, что пережил паническую атаку во время финала ЛЧ
Защитник "Реала" Марсело рассказал, что во время финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года против "Ливерпуля" он пережил паническую атаку:Я не мог дышать, но старался держать себя в руках.
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Общество
Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Спорт
Ричард Паунд: «ВАДА до сих пор изучает электронные данные»
ВАДА ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.
Общество
Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости
"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Экономика
Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).