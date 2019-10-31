Политика

RT на русскомRT на русскомРада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом». Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что речь идёт об «историческом моменте по части защиты украинских интересов».
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Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

RT на русском12:57

На Украине Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС

РБК15:39

Верховная Рада приняла закон для создания независимого оператора ГТС

РИА Новости12:22

Парламент Украины принял закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»

ТАСС12:28

Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Коммерсантъ13:25

Парламент Украины принял закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Известия12:41

Верховная рада Украины приняла закон об отделении ГТС от «Нафтогаза»

Rambler News Service13:34
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Армия и оружие

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
РИА Новости 15:26
Футбол

Бакаев: дерби против ЦСКА в Кубке России для нас желанное, ждем матч

Футболисты московского "Спартака" с нетерпением ждут матча четвертьфинала Кубка России против столичного ЦСКА, единственной проблемой является то, что игра состоится только весной 2020 года, заявил полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев.
РИА Новости 15:42
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Транспорт

Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту

Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
РИА Новости Крым 06:48
Политика

Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения

Президент РФ получил регионам до 10 января разработать свои программы по модернизации первичного звена и принять их до 1 июля.
ИА Городские вести. Волгоград 12:46
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
Политика

Все посольства Израиля возобновят работу 1 ноября

Дипмиссии прекратили работу накануне.
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Происшествия

Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
RT на русском 14:38
Политика

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Единоборства

Фьюри победно дебютировал в лиге рестлеров WWE

В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман.
Чемпионат 15:39
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Футбол

Барселона — Вальядолид 5:1

Евро-футбол.ру 29 октября в 17:09
Политика

Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
Русская Планета 08:38
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол

Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему голландский полузащитник Гус Тиль не сыграл в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
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Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс 02:01
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов

Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Росбалт вчера в 11:05
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 12:57
Экономика

Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины

Soccer.ru вчера в 16:53
Игры

Valve обновила интерфейс библиотеки Steam

Valve обновила внешний вид главной страницы и добавила возможность фильтровать список игр по желанию пользователя: По словам разработчиков, теперь стало проще следить за обновлениями игр и активностью ваших друзей.
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Транспорт

Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября

Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Футбол

Марсело признался, что пережил паническую атаку во время финала ЛЧ

Защитник "Реала" Марсело рассказал, что во время финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года против "Ливерпуля" он пережил паническую атаку:Я не мог дышать, но старался держать себя в руках.
Soccer.ru 10:18
Политика

Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу

По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Газета.Ru 13:24
Общество

Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

Культуромания вчера в 12:37
Спорт

Ричард Паунд: «ВАДА до сих пор изучает электронные данные»

ВАДА ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.
Спорт-Экспресс 14:03
Общество

Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости

"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос вчера в 06:27
Экономика

Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
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