Политика
RT на русскомРада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. На заседании Верховной рады закон поддержали 259 парламентариев.
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Депутаты Верховной рады, прикрывшись респираторами и очками, разрешили распродажу земли
Московский Комсомолец05:45
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Футбол
Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии
Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
Политика
Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР
Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Экономика
Налог на банковские вклады смягчили
Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Здоровье
Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Авто
Обновленный кроссовер Honda Avancier поступил в продажу
Японская компания Honda вывела на рынок обновленный купеобразный кроссовер Avancier.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Футбол
Бартомеу: «„Барселона“ не станет банкротом в июне»
Ранее стало известно, что один из топ-менеджеров клуба Бундеслиги на последнем заседании Ассоциации европейских клубов заявил, что «Барселона» может стать первым топ-клубом, которому грозит банкротство.
Общество
Режим самоизоляции введен в Ростовской области
Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Спорт
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Общество
Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора
Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
Политика
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
Космос
Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6
Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Политика
Мадуро: США пожалеют, если предпримут шаги против политиков Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти Колумбии и США «пожалеют», если предпримут шаги против политиков Боливарианской Республики, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы страны.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Общество
В Госдуме предложили ограничить трафик иностранных ресурсов
В России могут временно обязать интернет-провайдеров давать приоритет трафику отечественных сервисов в случае перегрузки сети.
Происшествия
В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку
В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".
Общество
Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии
Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
Здоровье
Борющихся с коронавирусом российских врачей изолируют
Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) до 2 апреля должны проработать вопрос изоляции медиков, которые борются с коронавирусом и работают с зараженными.
Происшествия
Глава чрезвычайного ведомства России прибыл в Ростов-на-Дону
Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл с визитом в Ростов-на-Дону.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Здоровье
Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края
Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.