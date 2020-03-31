Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. На заседании Верховной рады закон поддержали 259 парламентариев.

Футбол Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.

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Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

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Футбол Бартомеу: «„Барселона“ не станет банкротом в июне» Ранее стало известно, что один из топ-менеджеров клуба Бундеслиги на последнем заседании Ассоциации европейских клубов заявил, что «Барселона» может стать первым топ-клубом, которому грозит банкротство.

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Политика Мадуро: США пожалеют, если предпримут шаги против политиков Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти Колумбии и США «пожалеют», если предпримут шаги против политиков Боливарианской Республики, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы страны.

Происшествия В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".

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