Политика

RT на русскомRT на русскомРада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. На заседании Верховной рады закон поддержали 259 парламентариев.
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Эксперт прокомментировал решение Зеленского «протащить» закон о земле

РИА Новости06:08

Депутаты Верховной рады, прикрывшись респираторами и очками, разрешили распродажу земли

Московский Комсомолец05:45

Рада приняла закон о продаже земли

Lenta.ruвчера в 18:50

Рада приняла закон о продаже сельхозземель на Украине

Российская газетавчера в 20:55

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

РБК03:23

Рада приняла закон о рынке земли

RT на русскомвчера в 18:15

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Газета.Ruвчера в 17:54
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Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM 07:37
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

BFM.ru 09:02
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Космос

На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Pravda.Ru вчера в 12:11
Здоровье

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru вчера в 20:04
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Авто

Обновленный кроссовер Honda Avancier поступил в продажу

Японская компания Honda вывела на рынок обновленный купеобразный кроссовер Avancier.
CarsWeek.ru вчера в 04:23
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Футбол

Бартомеу: «„Барселона“ не станет банкротом в июне»

Ранее стало известно, что один из топ-менеджеров клуба Бундеслиги на последнем заседании Ассоциации европейских клубов заявил, что «Барселона» может стать первым топ-клубом, которому грозит банкротство.
Евро-футбол.ру 09:55
Общество

Режим самоизоляции введен в Ростовской области

Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Кавказский узел вчера в 22:36
Происшествия

На Украине оторвали голову памятнику советскому солдату

Lenta.ru 08:44
Спорт

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

News.ru вчера в 00:04
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Политика

Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
RT на русском 09:27
Космос

Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6

Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика

Мадуро: США пожалеют, если предпримут шаги против политиков Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти Колумбии и США «пожалеют», если предпримут шаги против политиков Боливарианской Республики, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы страны.
Аргументы и Факты 29 марта в 00:34
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

В Госдуме предложили ограничить трафик иностранных ресурсов

В России могут временно обязать интернет-провайдеров давать приоритет трафику отечественных сервисов в случае перегрузки сети.
Городовой 04:30
Происшествия

В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку

В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".
Общественное мнение 09:30
Общество

Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии

Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
9111.ru 09:17
Здоровье

Борющихся с коронавирусом российских врачей изолируют

Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) до 2 апреля должны проработать вопрос изоляции медиков, которые борются с коронавирусом и работают с зараженными.
Lenta.ru 08:44
Происшествия

Глава чрезвычайного ведомства России прибыл в Ростов-на-Дону

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл с визитом в Ростов-на-Дону.
1rnd.ru 08:46
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Здоровье

Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края

Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
АМИТЕЛ 07:59
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