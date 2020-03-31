Политика
РБКРада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Если закон примут, сельхозземли можно будет продавать с 1 июля 2021 года. До 2024 года землю смогут покупать только физические лица не более 100 га в одни руки. С 2024 года это право получат и юрлица, а лимит повысится до 10 тыс. га.
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с чего всё началось
Возможно, поэтому законопроект о продаже сельскохозяйственных земель в Верховной раде Украины в ночь на вторник поддержали 259 депутатов, а против выступили только 24.Коммерсантъ13:53
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