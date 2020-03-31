с чего всё началось

Если закон примут, сельхозземли можно будет продавать с 1 июля 2021 года. До 2024 года землю смогут покупать только физические лица не более 100 га в одни руки. С 2024 года это право получат и юрлица, а лимит повысится до 10 тыс. га.

Экономика ЦБ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

Общество Режим самоизоляции ввели в Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.

Происшествия В Перми скончался пациент с коронавирусом Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.

Общество Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Энергетика Saudi Aramco может продать долю в трубопроводной компании Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество Правительство за день изменило список товаров первой необходимости Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.