Политика

РБКРБКРада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Если закон примут, сельхозземли можно будет продавать с 1 июля 2021 года. До 2024 года землю смогут покупать только физические лица не более 100 га в одни руки. С 2024 года это право получат и юрлица, а лимит повысится до 10 тыс. га.
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с чего всё началось
Возможно, поэтому законопроект о продаже сельскохозяйственных земель в Верховной раде Украины в ночь на вторник поддержали
 259 депутатов, а против выступили только 24.
Коммерсантъ13:53

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Запад поддержал принятие Верховной радой скандального законопроекта

Коммерсантъ13:53

Эксперт прокомментировал решение Зеленского «протащить» закон о земле

РИА Новости06:08

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Газета.Ruвчера в 17:54

Рада приняла закон о продаже сельхозземель на Украине

Российская газетавчера в 20:55

Рада приняла закон о продаже земли

Lenta.ruвчера в 18:50

Рада приняла закон о рынке земли

RT на русскомвчера в 18:15

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

РБК03:23
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Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
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Божена Рынска показала новорожденную дочь

Светская обозревательница Божена Рынска рассказала о рождении дочери.
МИР 24 29 марта в 18:35
Экономика

ЦБ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, — цитирует ТАСС сообщение регулятора.
News.ru вчера в 11:38
Общество

Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
ТАСС 14:34
Происшествия

В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Газета.Ru 15:23
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

В Татарстане готовят сервис для получения пропуска на выход из дома

В Татарстане в стадии разработки находится сервис, благодаря которому можно получить разрешение на выход из дома во время режима самоизоляции.
Казанские ведомости 06:15
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Происшествия

Еще десять нарушителей карантина отправили в обсерватор «Заря»

В общей сложности под наблюдением медиков в пансионате «Заря», который переоборудовали под обсерватор, находится 45 человек.
Мойка78 15:31
Общество

Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 11:19
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ вчера в 21:20
Общество

Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов

В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:20
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Энергетика

Saudi Aramco может продать долю в трубопроводной компании

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Bloomberg.
Нефтегазовая вертикаль вчера в 13:49
Происшествия

В Мурманской области подтвердили еще один случай опасного коронавируса

Мурманск, 31 марта 2020, 13:08 — REGNUM В Мурманской области выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
REGNUM 06:08
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Происшествия

Число воронежцев, находящихся под надзором медиков из-за коронавируса, сократилось втрое

В Воронежской области втрое сократилось количество человек, находящихся под наблюдением медиков.
Вести Воронеж 12:42
Общество

В России переносят сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

В России переносят сроки вступительных экзаменов в вузах.
Деловое.ТВ 04:02
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
РБК 29 марта в 18:27
Общество

25 российских регионов ввели режим всеобщей самоизоляции

25 регионов в нашей стране последовали примеру столицы и ввели режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
Мойка78 01:45
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Общество

Число инфицированных CoViD-19 на Украине возросло до 548 человек

За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией на территории Украины увеличилось на 68 человек и достигло 548.
Life.ru вчера в 17:21
Спорт

МОК согласовал новую дату открытия Олимпиады в Токио

Как стало известно телерадиокомпании NHK, Международный олимпийский комитет и правительство Японии договорились о дате открытия Летних Олимпийских игр в Токио.
Piter.tv вчера в 07:46
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