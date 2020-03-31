Верховная рада Украины в понедельник, 30 марта, после долгих споров все же приняла скандальный закон о рынке земли, который позволит продавать сельскохозяйственные земли Незалежной. За отмену моратория на продажу сельхозземель с 1 июля 2021 года в итоге проголосовали 259 украинских парламентариев.

На Украине приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.

Шоу-бизнес Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Политика Россия поможет США в борьбе с коронавирусом В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Энергетика Кризис сланцевой добычи США заставил Трампа пойти на диалог с Путиным Диалог между Трампом и Путиным говорит о том, что падение цен на нефть больно ударило по американской экономике, считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.

Авто Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.

Общество В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.

Технологии Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.