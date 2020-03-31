Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНа Украине приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель

Верховная рада Украины в понедельник, 30 марта, после долгих споров все же приняла скандальный закон о рынке земли, который позволит продавать сельскохозяйственные земли Незалежной. За отмену моратория на продажу сельхозземель с 1 июля 2021 года в итоге проголосовали 259 украинских парламентариев.
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Эксперт прокомментировал решение Зеленского «протащить» закон о земле

РИА Новости06:08

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Газета.Ruвчера в 17:54

В Верховной раде Украины приняли закон о рынке земли

Московский Комсомолецвчера в 18:49

На Украине разрешили продавать сельскохозяйственные земли

ТК Звездавчера в 18:33

На Украине приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель

Комсомольская правдавчера в 18:25

Рада приняла закон о продаже земли

Lenta.ruвчера в 18:50

Рада приняла закон об отмене моратория на продажу сельхозземель

РЕН ТВвчера в 17:46
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В Петербурге расширили ограничения в связи с распространением коронавируса

В Петербурге расширили меры ограничения для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
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Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
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Найдена связь между коронавирусом и ожирением

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Россия поможет США в борьбе с коронавирусом

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты.
Lenta.ru 14:10
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Общество

Трамп предложил выделить еще $2 трлн на восстановление инфраструктуры

Президент США Дональд Трамп предложил выделить $2 трлн для восстановления инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса, сообщает FoxNews.
Газета.Ru 13:24
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В изоляции на дому находятся 325 человек. Они недавно прибыли из-за границы. Госпитализирован один пациент с подозрением на коронавирус.
REGNUM вчера в 04:54
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Энергетика

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Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
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Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
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США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
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В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы

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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
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Alliance объявила об уходе двух игроков состава по Dota 2

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Эксперт оценила ситуацию, сложившуюся в Воронежской области, как относительно благополучную, особенно в сравнении с рядом других регионов.
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«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
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Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

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Общество

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
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