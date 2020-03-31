Политика
Комсомольская правдаНа Украине приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель
Верховная рада Украины в понедельник, 30 марта, после долгих споров все же приняла скандальный закон о рынке земли, который позволит продавать сельскохозяйственные земли Незалежной. За отмену моратория на продажу сельхозземель с 1 июля 2021 года в итоге проголосовали 259 украинских парламентариев.
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Здоровье
В Петербурге расширили ограничения в связи с распространением коронавируса
В Петербурге расширили меры ограничения для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток
Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500
Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Здоровье
Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом
Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Политика
Россия поможет США в борьбе с коронавирусом
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции
Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
Общество
Трамп предложил выделить еще $2 трлн на восстановление инфраструктуры
Президент США Дональд Трамп предложил выделить $2 трлн для восстановления инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса, сообщает FoxNews.
Происшествия
В Курской области на обсервации находятся 325 человек
В изоляции на дому находятся 325 человек. Они недавно прибыли из-за границы. Госпитализирован один пациент с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Энергетика
Кризис сланцевой добычи США заставил Трампа пойти на диалог с Путиным
Диалог между Трампом и Путиным говорит о том, что падение цен на нефть больно ударило по американской экономике, считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Авто
Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью
Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Общество
В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы
Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Киберспорт
Alliance объявила об уходе двух игроков состава по Dota 2
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Общество
Прогноз по коронавирусу в Воронежской области дала эпидемиолог
Эксперт оценила ситуацию, сложившуюся в Воронежской области, как относительно благополучную, особенно в сравнении с рядом других регионов.
Музыка
«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта
Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Технологии
Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны
Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса
Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.