Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРада приняла решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ

Верховная рада поддержала возвращение украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, сообщает РИА Новости. За это решение проголосовали 348 депутатов.
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Верховная рада приняла решение возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Коммерсантъвчера в 13:23

Зеленский хочет улучшить свой международный имидж, возвратив Украину в ПАСЕ

Слово и Дело14 января в 10:03

Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ

РБКвчера в 11:28

Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

РЕН ТВвчера в 11:20

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

РИА Новостивчера в 10:50

В Госдуме прокомментировали возвращение Украины в ПАСЕ

Известиявчера в 11:29

Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

ТАССвчера в 11:41
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Технологии

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Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Происшествия

Контрабанду леса на 50 миллионов рублей пресекли в Иркутской области

В Иркутской области пресечена попытка незаконного вывоза за границу 35 тысяч кубометров древесины.
Иркутск Сегодня вчера в 22:42
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

RT на русском вчера в 00:34
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru вчера в 20:00
Авто

Bentley завершает производство Mulsanne особой финальной серией

Bentley анонсировала финальную версию своего флагманского седана Mulsanne, которая получила название Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner.
CARakoom.com 14 января в 08:17
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

Волгоградская правда вчера в 23:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Экономика

Готовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
ТАСС вчера в 21:33
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ вчера в 07:28
Хоккей

Дубль Ковальчука помог «Монреалю» победить «Филадельфию»

Газета.Ru вчера в 22:02
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Экономика

Граждане предпочитают питаться быстро и недорого

Граждане предпочитают питаться быстро и недорого Траты россиян на питание в заведениях фастфуда обеспечили более половины рынка общепита по итогам десяти месяцев 2019 года.
Коммерсантъ 15 января в 17:23
Общество

В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Российская газета вчера в 20:30
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК 15 января в 04:19
Общество

СМИ назвали самую волнующую россиян проблему в сфере ЖКХ

Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний волновали россиян чаще, чем цены на коммунальные услуги и ошибки, допущенные в платежных квитанциях.
РБК вчера в 23:24
Гаджеты

В России создали смартфон для экстремальных условий по цене iPhone

Peopletalk вчера в 10:27
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия

Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме

При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
REGNUM вчера в 22:48
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК 15 января в 16:43
Общество

Германия закроет все угольные электростанции к 2038 году

Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями, что позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году.
Коммерсантъ вчера в 10:39
Наука

Впервые создали робота из живых клеток

Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
МедиаПоток 15 января в 02:15
Гаджеты

AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X

Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.
3DNews 14 января в 08:15
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Общество

В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
РБК вчера в 19:34
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