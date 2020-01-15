Верховная рада поддержала возвращение украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, сообщает РИА Новости. За это решение проголосовали 348 депутатов.

Рада приняла решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ

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