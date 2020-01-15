Политика
Аргументы и ФактыРада приняла решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ
Верховная рада поддержала возвращение украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, сообщает РИА Новости. За это решение проголосовали 348 депутатов.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Верховная рада приняла решение возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ
Коммерсантъвчера в 13:23
Зеленский хочет улучшить свой международный имидж, возвратив Украину в ПАСЕ
Слово и Дело14 января в 10:03
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Технологии
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Происшествия
Контрабанду леса на 50 миллионов рублей пресекли в Иркутской области
В Иркутской области пресечена попытка незаконного вывоза за границу 35 тысяч кубометров древесины.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Энергетика
Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США
Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Авто
Bentley завершает производство Mulsanne особой финальной серией
Bentley анонсировала финальную версию своего флагманского седана Mulsanne, которая получила название Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Хоккей
Дубль Ковальчука помог «Монреалю» победить «Филадельфию»
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Экономика
Граждане предпочитают питаться быстро и недорого
Граждане предпочитают питаться быстро и недорого Траты россиян на питание в заведениях фастфуда обеспечили более половины рынка общепита по итогам десяти месяцев 2019 года.
Общество
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Общество
СМИ назвали самую волнующую россиян проблему в сфере ЖКХ
Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний волновали россиян чаще, чем цены на коммунальные услуги и ошибки, допущенные в платежных квитанциях.
Гаджеты
В России создали смартфон для экстремальных условий по цене iPhone
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Происшествия
Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме
При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Общество
Германия закроет все угольные электростанции к 2038 году
Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями, что позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году.
Наука
Впервые создали робота из живых клеток
Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
Гаджеты
AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X
Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Общество
В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности
Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.