с чего всё началось

Законопроект предусматривает отмену с 1 октября следующего года моратория на куплю-продажу сельхозземель всех форм собственности. Украинские фермеры, с которыми нам удалось связаться, говорить на эту тему отказываются.

На Украине могут разрешить продажу сельхозземель

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