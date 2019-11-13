Политика
BFM.ruНа Украине могут разрешить продажу сельхозземель
Законопроект предусматривает отмену с 1 октября следующего года моратория на куплю-продажу сельхозземель всех форм собственности. Украинские фермеры, с которыми нам удалось связаться, говорить на эту тему отказываются.
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с чего всё началось
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.Известия09:27
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Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.
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