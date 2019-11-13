Политика
REGNUMРада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли на Украине
Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.Известия09:27
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Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»
Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллионов долларов
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку, чтобы разрешить ситуацию с санкциями из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Армия и оружие
В Сирии сменили командующего российской группировкой войск
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству.
Авто
Subaru Forester для России обновился и подорожал
Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания
Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Кино
Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.
Политика
Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
Армия и оружие
Новый боевой ледокол ВМФ РФ в Дании назвали «арктическим кулаком»
Новый боевой ледокол ВМФ России "Иван Папанин" напугал СМИ Дании, которые уже успели окрестить корабль "арктическим кулаком".
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
Общество
Концерты Максима Галкина могут запретить
Концерты юмориста могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении.О возможном запрете концертов Максима Галкина рассказал продюсер Леонид Мазор.
Общество
В России предложили штрафовать за шипованную резину
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Футбол
Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Общество
В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Хоккей
«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды
Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.