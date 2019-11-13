с чего всё началось

Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли на Украине

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