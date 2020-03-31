Политика
RT на русскомРада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. На заседании Верховной рады закон поддержали 259 парламентариев.
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Новости за ночь: Рада приняла закон, который Тимошенко назвала «аферой века»
Национальная служба новостей01:04
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Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Гаджеты
Huawei P40 Pro установил рекорд в тесте камер
Представленный смартфон Huawei P40 Pro показал выдающийся результат в тестах камеры, проведенных экспертами профильного издания DxOMark.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Общество
В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля
Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
Энергетика
ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки
Компания планирует запустить второй завод "Арктик СПГ-2" к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т. НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры.
Общество
Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город
На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом
Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
Слово «коронавирус» запретили в Туркмении
Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
Общество
Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены
Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Футбол
Формула-1 и картинг. Бензема сравнил себя с Жиру
Вчера форварда «Реала» Карима Бензема спросили о том, сильнее ли он как футболист нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Армия и оружие
Петр Порошенко предупредил жителей Украины о «войне на четыре фронта»
Гражданам Украины придется вести «войну на четыре фронта».
Культура
Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости
Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Общество
Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Общество
В Алтайском крае ввели режим самоизоляции
Жителям Алтайского края запретили покидать дома за исключением походов в магазины, для людей старше 65 лет введена полная самоизоляция, соответствующий указ подписал во вторник глава региона Виктор Томенко.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Заболевший Игорь Николаев показал вид из палаты в Коммунарке
Здоровье
В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей
Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Политика
Партнёры провоцируют РФ на жёсткие противовирусные меры
С 1 февраля киргизские власти полностью закрыли границу с КНР, казахстанское руководство пошло на подобные меры на неделю позднее.
Происшествия
В Коврове подозревают ещё два случая заражения коронавирусом
Во Владимирской области работают две лаборатории, помимо лаборатории Роспотребнадора, готовые проводить исследование анализов, взятых на коронавирус, но необходимо заключение Министерства здравоохранения на право проводить такие исследования.