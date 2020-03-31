Политика

RT на русскомRT на русскомРада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. На заседании Верховной рады закон поддержали 259 парламентариев.
Читать в источнике
Комментировать524

Подробнее о событии

Рада приняла закон о рынке земли

RT на русскомвчера в 18:15

«Главный по гречке» на Украине обвинил евреев в принятии закона о земле

ИА Красная Весна02:50

Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

Известиявчера в 17:59

Новости за ночь: Рада приняла закон, который Тимошенко назвала «аферой века»

Национальная служба новостей01:04

В Верховной раде Украины приняли закон о рынке земли

Московский Комсомолецвчера в 18:49

Рада приняла закон о продаже сельхозземель на Украине

Российская газетавчера в 20:55

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

REGNUMвчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Гаджеты

Huawei P40 Pro установил рекорд в тесте камер

Представленный смартфон Huawei P40 Pro показал выдающийся результат в тестах камеры, проведенных экспертами профильного издания DxOMark.
Sibnet Новости 10:39
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Вечерний Челябинск 05:24
Общество

В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля

Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
REGNUM 09:01
Энергетика

ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки

Компания планирует запустить второй завод "Арктик СПГ-2" к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т. НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры.
РБК 09:46
Общество

Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город

На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
РБК 10:27
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Вести.Ru вчера в 01:42
Общество

За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
Город55.ру 05:51
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Слово «коронавирус» запретили в Туркмении

Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
News.ru 07:25
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Футбол

Формула-1 и картинг. Бензема сравнил себя с Жиру

Вчера форварда «Реала» Карима Бензема спросили о том, сильнее ли он как футболист нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Все про Спорт ру вчера в 02:32
Армия и оружие

Петр Порошенко предупредил жителей Украины о «войне на четыре фронта»

Гражданам Украины придется вести «войну на четыре фронта».
Аргументы недели 09:58
Культура

Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости

Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
Inc-news.ru 29 марта в 22:51
Энергетика

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Ведомости 09:58
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Общество

В Алтайском крае ввели режим самоизоляции

Жителям Алтайского края запретили покидать дома за исключением походов в магазины, для людей старше 65 лет введена полная самоизоляция, соответствующий указ подписал во вторник глава региона Виктор Томенко.
РИА Новости 06:51
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Единоборства

Украинский боксёр Чухаджян заразился гепатитом А в бою с россиянином

Metaratings 10:15
Шоу-бизнес

Заболевший Игорь Николаев показал вид из палаты в Коммунарке

Народные новости 05:09
Здоровье

В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей

Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Smolnarod.ru 10:45
Политика

Партнёры провоцируют РФ на жёсткие противовирусные меры

С 1 февраля киргизские власти полностью закрыли границу с КНР, казахстанское руководство пошло на подобные меры на неделю позднее.
News.ru 10:41
Происшествия

В Коврове подозревают ещё два случая заражения коронавирусом

Во Владимирской области работают две лаборатории, помимо лаборатории Роспотребнадора, готовые проводить исследование анализов, взятых на коронавирус, но необходимо заключение Министерства здравоохранения на право проводить такие исследования.
Владимирские новости 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное