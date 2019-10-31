Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.

Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»

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