Политика

ВедомостиВедомостиРада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.
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Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

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