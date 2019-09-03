Политика
Газета.RuРада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. При необходимом минимуме в 300 голосов решение поддержали 373 парламентария.
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Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
Вести.Ru 06:17
Происшествия
В Екатеринбурге ищут двух насильников, напавших на 20-летнюю девушку
Сотрудники следственного отдела Ленинского района ищут двух отморозков, изнасиловавших молодую девушку.
JustMedia 07:53
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Происшествия
На Урале силовики пресекли теракт, который планировали подростки
В Свердловской области силовики пресекли теракт и массовое убийство детей и педагогов.
ФедералПресс 07:44
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском 07:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия
В Белом море обнаружены два бесхозных радиоактивных понтона
В устье реки Верховки, впадающей в Белое море в Архангельской области, обнаружены два понтона, рядом с которыми отмечается высокий уровень радиации.
Karelia.news 05:52
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Экономика
Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл».
РБК 06:13
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Авто
Volkswagen объявила скидки на Tiguan
Как сообщает пресс-служба компании, Volkswagen запустила специальные предложения на популярные модификации кроссовера Tiguan.
Тарантас Ньюс 05:07
Политика
Турция допустила покупку дополнительных ЗРК С-400
Росбалт вчера в 16:31
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Культура
В Самаре устанавливают памятник Шостаковичу
Установка памятника величайшему композитору ХХ века станет данью памяти и уважения прославленному композитору и увековечит события истории военного Куйбышева.
ГТРК Самара 04:03
Шоу-бизнес
В семье Тимати произошло очередное пополнение
В семье репера и основателя лейбла Black Star Тимати и его избранницы Анастасии Решетовой произошло пополнение.
Bimru.ru 02:56
Экономика
Рынок лизинга в РФ в I полугодии вырос на 13%
Объем нового бизнеса рынка лизинга в России в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% — до 730 миллиардов рублей, следует из исследования агентства "Эксперт РА".
ПРАЙМ 02:10
Гаджеты
AI-Benchmark: Honor 20S лидирует в списке самых быстрых смартфонов
Устройство успело возглавить рейтинг самых быстрых смартфонов на базе однокристальной системы Kirin 810.
Goroday.ru 06:24
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии России
В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Финансы
Экономисты ждут от ЦБ снижения ставки до минимума с 2014 года
Почему ЦБ стоит подождать со снижением ставки Хотя инфляция и инфляционные ожидания однозначно указывают на возможность снижения ставки, есть ряд аргументов против такого решения, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров (прогнозирует сохранение ставки на уровне 7,25% в сентябре).
РБК вчера в 16:52
Общество
Ураган «Дориан» приблизился к Багамским островам
Сформировавшийся в Атлантике ураган «Дориан» может уже 1 сентября обрушиться на побережье Багамских островов, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Красная весна 01 сентября в 06:25
Транспорт
Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе на юге Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге города.
ТАСС 05:19