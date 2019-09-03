Политика

Газета.RuГазета.RuРада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. При необходимом минимуме в 300 голосов решение поддержали 373 парламентария.
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