Политика
BFM.ruВерховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов
Верховная рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Соответствующее решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов. Документ еще должен подписать президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Общество
Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия.
РБК вчера в 01:50
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Происшествия
В Челябинской области первоклассник утонул в ванне
По предварительным данным, мальчик утонул в ванне.
Российская газета 05:00
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
РИА Новости 04:08
Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru 01 сентября в 23:00
Политика
Россия станет гарантом в соглашении между США и талибами
Гарантом соглашения, которое примут США и талибы, будет Россия.
Народные новости 04:19
Наука
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Капитал страны вчера в 10:42
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Шоу-бизнес
Роза Сябитова оценила шансы Натальи Поклонской снова выйти замуж
Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова высказалась по поводу шансов депутата Госдумы Натальи Поклонской снова выйти замуж.
Вечерняя Москва вчера в 21:56
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Общество
Назван самый опасный город России
Сопоставимый уровень критичности при субъективной оценке безопасности горожан зафиксирован в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (5,2), в Якутске (5,3) и Новочеркасске Ростовской области (5,4). Балл 5,6 зафиксирован сразу в трех городах, попавших в исследование: Первоуральске Свердловской области, Прокопьевске и Белово Кемеровской области.
Lenta.ru 01:37
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Экономика
Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»
Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
РИА Новости вчера в 23:16
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
Российская газета 00:38
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Интернет
«Яндекс.Музыка» ограничит бесплатное прослушивание получасом
"Яндекс.Музыка" ввела новые ограничения на бесплатное прослушивание треков.
Вести.Хайтек 02:00
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 11:48
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Армия и оружие
Подразделения РЭБ заглушили секретную связь «противника» на Алтае
Российская газета 03:17
Политика
В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском вчера в 15:11
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20