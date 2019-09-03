Политика

BFM.ruBFM.ruВерховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов

Верховная рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Соответствующее решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов. Документ еще должен подписать президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
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