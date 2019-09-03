Политика

Газета.RuГазета.RuРада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. При необходимом минимуме в 300 голосов решение поддержали 373 парламентария.
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На Украине депутатов лишили неприкосновенности

URA.Ru05:31

Рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности

ТАСС05:08

Парламент Украины отменил депутатскую неприкосновенность

Коммерсантъ06:04

Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

РБК05:46

Эксперт считает неоднозначным закон об отмене неприкосновенности на Украине

РИА Новости09:14

Верховная Рада Украины приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года

Эхо Москвы09:03

Снятие неприкосновенности: Разрушен самый старый политический миф Украины

REGNUM06:19
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Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»

Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.
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Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17

Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
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Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Меган Маркл наняла пиарщиков, ранее работавших с Харви Вайнштейном

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Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу

Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
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РИА Новости вчера в 17:58
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В Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

РБК 09:16
Интернет

В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Армия и оружие

Эксперты оценили возможность применения Америкой климатического оружия против России

Многие при одном упоминании возможности применения американцами климатического оружия против России летом 2019-го вертят пальцем у виска.
Комсомольская правда 07:28
Происшествия

В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко

Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
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Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем

Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
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Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
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Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском вчера в 10:53
Политика

Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
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Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

RT на русском 06:46
Политика

Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
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В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных

В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
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Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
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Футбол

Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Происшествия

Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
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Происшествия

Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
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Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
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Происшествия

Два самолета столкнулись в Шереметьево

Известия 09:41
Гаджеты

Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна

По данным издания, разработка Time in Bed tracking могла появиться у компании после приобретения сервиса по мониторингу сна Beddit в 2017 году, хотя до этого Apple не давала владельцам «умных часов» следить за состоянием организма во время сна.
Известия 09:14
Политика

Порошенко получил новую работу в Раде

Экс-президент Украины Петр Порошенко нашел себе новую работу в Верховной раде.
Телеканал 360° вчера в 11:51
Армия и оружие

Вышедшее из строя в 2011 году газовое месторождение заработало в Сирии

Специалисты в Сирии смогли восстановить работу газового месторождения Восточный Арак, вышедшего из строя в 2011 году из-за кризиса.
Взгляд.ру 09:01
Армия и оружие

Эксперт назвал потенциальное место начала Третьей мировой войны с участием России

Американский военный эксперт Лайл Голдстайн озвучил наиболее вероятное место предполагаемого начала Третьей мировой войны с участием России.
Дни24 03:34
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Honor выпустит смартфон с «дырявым» экраном HD+ и тройной камерой

В левом верхнем углу экрана есть небольшое отверстие: здесь установлена 8-мегапиксельная селфи-камера.
3DNews 09:09
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