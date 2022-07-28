"В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — указали в ведомстве.
Приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Эйден Аслин, участвовавший в боевых действиях в рядах ВСУ, рассказал 28 июля, что Украина и Великобритания не предпринимают никаких попыток для его освобождения.