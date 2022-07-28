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Рада приняла закон о равных правах поляков и украинцев на трудоустройство и образование

Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, сообщил
 депутат Рады Ярослав Железняк.
РИА Новости
Новый закон позволит полякам легально находиться на территории Украины на протяжении 18 месяцев и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы.
Lenta.ru
О том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об особом статусе для граждан Польши, ранее сообщил польский лидер Анджей Дуда.
РИА Новости
"Зная историю, я нисколько не сомневаюсь, что Польша при первом же удобном случае отгрызет у друга Украины западноукраиснкие земли", - подчеркнул Мединский.
Комсомольская правда

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