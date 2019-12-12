Политика

RT на русскомRT на русскомРада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Об этом информирует «Громадське». Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.
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Зачем на целый год? «Слуге народа» досталось за «особый статус» Донбасса

REGNUM09:59

Как решался вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса

ТАСС05:05

Верховная рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса

РБК05:10

Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Lenta.ru04:30

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Газета.Ru08:05

Парламент Украины продлил закон об особом статусе Донбасса на год

News.ru04:33

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

РИА Новости04:28
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Общество

В брифинге Авакова по делу Шеремета примет участие Зеленский

В брифинге министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который посвящен существенному продвижению в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета, будут участвовать президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
REGNUM 09:46
Общество

Россельхознадзор может запретить ввоз бананов из Эквадора

Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз в Россию бананов из Эквадора из-за случаев обнаружения в них многоядной мухи-горбатки, которые «приняли системный характер», сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
REGNUM 09:58
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Хоккей

Россия — Швеция 0:0 (1-й период)

12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Газета.Ru 00:41
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия 06:24
Общество

В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Егорьевский»

Ридус 08:27
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 05:13
Происшествия

Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 09:05
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о романе с Яной Рудковской

Некоторое время назад продюссер Димы Билана Яна Рудковская в одном из эпизодов своего телешоу «ЯнаСупер» заявила, что на месте ее мужа Евгения Плющенко мог бы оказаться совсем другой человек.
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Происшествия

Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка

В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Взгляд.ру 09:33
Политика

Санна Марин избрана премьер-министром Финляндии

Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в истории Финляндии.
ГЛАС.RU 10 декабря в 08:01
Кино

Том Харди показал спойлерные фото со съемок «Венома 2»

На первом фото со съёмочной площадки можно было увидеть режиссёра Энди Серкиса за работой.
Киноафиша России 10:01
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Вести.Ru 07:54
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Piter.tv вчера в 01:32
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 10:21
Политика

Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Известия 10:17
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 08:05
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Общество

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 08:33
Экономика

Капитализация Saudi Aramco превысила $2 трлн

Торги бумагами SA начались в среду на саудовской бирже Tadawul, причем цена открытия составила 35,2 риала ($9,4), что на 10% превысило объявленную цену.
Нефтегазовая вертикаль 04:19
Футбол

Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»

В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Все про Спорт ру 04:10
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года», на котором сообщила, что очень соскучилась по российским слушателям своего творчества.
News-24.ru 09 декабря в 09:47
Армия и оружие

National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире

Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Военное дело вчера в 22:41
Футбол

Антуан Гризманн: «Я покинул „Атлетико“ не ради трофеев»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн заявил, что перешел в стан каталонцев из «Атлетико» не ради трофеев.
Матч ТВ вчера в 19:48
Футбол

Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную

Главный тренер сборной России заявил, что для возвращения в национальную команду Кокорин и Мамаев должны реально проявить себя на поле и восстанавливать репутацию за его пределами.
Телеканал Санкт-Петербург 08:17
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Кино

Баз Лурман перенесет на большой экран «Мастера и Маргариту»

Режиссер «Великого Гэтсби» и мюзикла «Мулен Руж» Баз Лурман приобрел права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Кinomania 05:23
Футбол

Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Следующим летом до истечения срока контракта останется один год, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден сбрасывать цену на футболиста.
Чемпионат 08:57
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