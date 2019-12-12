Политика
RT на русскомРада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Об этом информирует «Громадське». Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.
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Общество
В брифинге Авакова по делу Шеремета примет участие Зеленский
В брифинге министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который посвящен существенному продвижению в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета, будут участвовать президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Общество
Россельхознадзор может запретить ввоз бананов из Эквадора
Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз в Россию бананов из Эквадора из-за случаев обнаружения в них многоядной мухи-горбатки, которые «приняли системный характер», сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Хоккей
Россия — Швеция 0:0 (1-й период)
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о романе с Яной Рудковской
Некоторое время назад продюссер Димы Билана Яна Рудковская в одном из эпизодов своего телешоу «ЯнаСупер» заявила, что на месте ее мужа Евгения Плющенко мог бы оказаться совсем другой человек.
Происшествия
Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка
В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Политика
Санна Марин избрана премьер-министром Финляндии
Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в истории Финляндии.
Кино
Том Харди показал спойлерные фото со съемок «Венома 2»
На первом фото со съёмочной площадки можно было увидеть режиссёра Энди Серкиса за работой.
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Экономика
Капитализация Saudi Aramco превысила $2 трлн
Торги бумагами SA начались в среду на саудовской бирже Tadawul, причем цена открытия составила 35,2 риала ($9,4), что на 10% превысило объявленную цену.
Футбол
Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года», на котором сообщила, что очень соскучилась по российским слушателям своего творчества.
Армия и оружие
National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире
Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Футбол
Антуан Гризманн: «Я покинул „Атлетико“ не ради трофеев»
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн заявил, что перешел в стан каталонцев из «Атлетико» не ради трофеев.
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную
Главный тренер сборной России заявил, что для возвращения в национальную команду Кокорин и Мамаев должны реально проявить себя на поле и восстанавливать репутацию за его пределами.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Кино
Баз Лурман перенесет на большой экран «Мастера и Маргариту»
Режиссер «Великого Гэтсби» и мюзикла «Мулен Руж» Баз Лурман приобрел права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Футбол
Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
Следующим летом до истечения срока контракта останется один год, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден сбрасывать цену на футболиста.