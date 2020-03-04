Политика
Украина.руРада проголосовала за отставку Кабинета министров
Депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании 4 марта большинством голосов проголосовали за отставку Кабинета министров Украины За проголосовал 271 депутат. Верховная Рада 4 марта большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.
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Здоровье
В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой
В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Общество
В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова
Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
Хоккей
Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»
ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Биатлон
Тихонов прокомментировал информацию о поддельных подписях Родченкова
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением об информации, согласно которой подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были подделаны на документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, передает "Советский спорт".
Музыка
На «Евровидение» поедет российская группа Little Big
Группа Little Big была основана в 2013 году. Помимо Ильи Прусикина в коллектив входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Политика
В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
Киев рассчитывает на введение новых санкций Евросоюза против РФ из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре прошлого года, заявил в среду постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о сращивании ВС Турции с террористами в Идлибе
В Сирии наблюдательные посты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации располагались в укрепленных районах террористических группировок и фактически срослись с ними, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в использовании парика
Футбол
Джордан Ларссон: «Думаю, эту игру с ЦСКА запомню на всю жизнь»
Думаю, сегодняшнюю игру я запомню навсегда: мой первый гол ЦСКА, и тем более тот, который вывел нас в полуфинал — это невероятное чувство.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Экономика
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины
Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Хоккей
«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф
Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Единоборства
Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен провести поединок по правилом бокса с другим бойцом ММА — Владимиром Минеевым.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Происшествия
Жители мурманской Печенги сообщили в сети о взрыве
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля, по сообщениям СМИ, в мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
Гаджеты
SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт
SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант»
В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле
В финале Кубка английской лиги горожане оказались сильнее аутсайдера АПЛ "Астон Виллы", выиграв матч со счётом 2:1. Гвардиола играл с "Манчестер Сити" в шести финалах, три раза подряд он выигрывает Кубок английской лиги, один раз Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.