Политика

ИзвестияИзвестияВерховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ

В понедельник, 13 января, комитет украинского парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества одобрил постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ. Ранее Украина официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России.
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Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

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Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

ТАССвчера в 11:41

Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ

РБКвчера в 11:28

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Коммерсантъвчера в 13:23

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Вести.Ruвчера в 11:20

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

РИА Новостивчера в 10:50

В Госдуме прокомментировали возвращение Украины в ПАСЕ

Известиявчера в 11:29
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Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
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Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

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Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
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Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

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Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула

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