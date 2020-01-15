Политика
ИзвестияВерховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ
В понедельник, 13 января, комитет украинского парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества одобрил постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ. Ранее Украина официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России.
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Верховная рада приняла решение возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ
Коммерсантъвчера в 13:23
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Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
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«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»
Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Здоровье
В Кизляре более 100 человек госпитализированы с кишечной инфекцией
«Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов
Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
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Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
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Постер показывает альтернативный дизайн Xiaomi Mi 10 и дату анонса
На изображении показан ещё один вариант дизайна Xiaomi Mi 10, пока никак не подтверждённый, но и не опровергнутый представителями Xiaomi.
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Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
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Экс-игрок «Барселоны» добавил, что они с Месси всегда были очень близки, «каждый день чему-то учились вместе, он учил меня испанскому, я его – португальскому, но на поле мы понимали друг друга идеально».
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Политика
Мишустин высказался против списания долгов россиян по кредитам
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