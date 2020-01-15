Политика

РИА НовостиРИА НовостиРада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Верховная рада приняла решение возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Коммерсантъ13:23

Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

ТАСС11:41

В Госдуме прокомментировали возвращение Украины в ПАСЕ

Известия11:29

Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

РЕН ТВ11:20

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

РИА Новости10:50

Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ

РБК11:28

Зеленский хочет улучшить свой международный имидж, возвратив Украину в ПАСЕ

Слово и Дело14 января в 10:03
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Политика

Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра

Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Lenta.ru 16:53
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Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
РБК 12:30
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Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран

Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
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Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
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Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
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SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

BFM.ru 08:04
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Project Syndicate (США): рост мировой экономики достиг пика? (Project Syndicate)

Среднегодовые темпы роста на уровне 3,5% в 2010-2019 годах означают, что многие страны так и не достигли своего потенциала.
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Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
РИА Новости 14 января в 15:05
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Начались продажи первого минивэна Lexus

Бренд Lexus начал продажи первого в своей истории минивэна.
Дни24 вчера в 11:32
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Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
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Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
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Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru вчера в 04:02
Технологии

СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год

В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Что происходит 14 января в 09:58
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Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
РБК 02:35
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Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной

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Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
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Пэрис Хилтон запустила кулинарное шоу на YouTube

Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels, актриса и певица Пэрис Хилтон запустила на своем YouTube-канале кулинарное шоу Cooking with Paris.
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Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики

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Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
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Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
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Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Известия 12:59
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На создание авиакомпании в ДФО потребуется до 30 млрд рублей

На создание авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе потребуется от 10 до 30 млрд рублей.
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Более 130 объектов здравоохранения построят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае разработали программу модернизации первичного звена здравоохранения.
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
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Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

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Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
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В КНР описали симптомы вируса нового типа

Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
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