Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРада снова рассмотрит законопроект о праве жителей Донбасса на пенсию

5 февраля украинские парламентарии отправили на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
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