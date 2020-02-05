5 февраля украинские парламентарии отправили на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Рада снова рассмотрит законопроект о праве жителей Донбасса на пенсию

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