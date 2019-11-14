Экономика
Газета.RuРада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Предельный дефицит госбюджета составляет 94,3 млрд гривен (249,3 млрд руб.), или около 2,09%. Предполагается также возвращение кредитов в госбюджет в сумме 7,375 млрд гривен (19,5 млрд руб.). Кроме того, закон предусматривает рост ВВП на 3,7% и инфляцию в 6%.
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