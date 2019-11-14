Экономика
Газета.RuРада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Предельный дефицит госбюджета составляет 94,3 млрд гривен (249,3 млрд руб.), или около 2,09%. Предполагается также возвращение кредитов в госбюджет в сумме 7,375 млрд гривен (19,5 млрд руб.). Кроме того, закон предусматривает рост ВВП на 3,7% и инфляцию в 6%.
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Новую LADA Granta начали продавать в Египте
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По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.
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Глава МИД не считает, что на встрече будет совершен значительный прорыв, но если она не принесет совсем никаких результатов, Украина не исключает выхода из Минских соглашений.
Армия и оружие
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По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны".
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Вдобавок сотрудник МВД сказал, что будет покровительствовать бизнесмену в дальнейшем. За это «опер» попросил 1,5 миллиона рублей.
Армия и оружие
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«За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия», — отметил адмирал во время своего выступления на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.
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Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
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Россия планирует нарастить пуски ракет «Союз» в 2020 году
В следующем году Россия планирует увеличить количество пусков ракет семейства «Союз» для коммерческих и федеральных заказчиков.
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Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до семи
Политика
В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске
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Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
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Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
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Международная исследовательская группа выяснила, как меняются взаимодействия между людьми и роботом, если последний становится похожим на человека.
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Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
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