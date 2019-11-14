Экономика
Газета.RuРада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Предельный дефицит госбюджета составляет 94,3 млрд гривен (249,3 млрд руб.), или около 2,09%. Предполагается также возвращение кредитов в госбюджет в сумме 7,375 млрд гривен (19,5 млрд руб.). Кроме того, закон предусматривает рост ВВП на 3,7% и инфляцию в 6%.
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Общество
Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились
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В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
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В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны.
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Общество
В Новосибирске арестовали управляющего директора оборонного НИИ
В Новосибирске задержан и взят под стражу управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амир Алямов, сообщает портал NGS.ru.
Общество
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Политика
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Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
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Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Политика
Опубликованы новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга»
Международная следственная группа опубликовала новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Волейбол
Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Технологии
Топ-менеджер Apple: дети с ноутбуками Google не добьются успеха
Компания Apple в очередной раз сцепилась со своим конкурентом в лице Google - вице-президент "яблока" по маркетингу Фил Шиллер заявил о том, что дети, использующие ноутбуки Chromebook в школах, "не добьются успеха", так как эти устройства слишком дешевые, а потому никого не вдохновляют.
Политика
Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН
На пленарном заседании саммита БРИКС глава России призвал государства группы к более активному продвижению позитивной повестки дня и объединению вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых проблем.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Политика
Премьер Чехии призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Европейские государства, входящие в альянс, должны приняться за обсуждение договора, подписанного 70 лет назад, отметил Бабиш.
Здоровье
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Первый бесполезный, по мнению медиков, анализ — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, который вызывает язву, гастрит и рак желудка.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Транспорт
Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса
Представитель компании уточнил РИА Новости, что кота можно перевозить в поезде в Крым и обратно в купе и СВ в ряде вагонов.
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Медведев в третьем сете вел со счетом 5:1, 23-летний россиянин не реализовал один матчбол на подаче соперника.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Наука
Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга
Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.
Здоровье
Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии
Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выразила желание посоревноваться с мужчинами
Победительница этапа Гран-при Skate Canada, российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей было бы интересно посоревноваться с мужчинами.