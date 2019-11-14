Экономика
REGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
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Политика
Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города
После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».
Происшествия
Мать пропавшей девочки бросила работу в Китае и летит в Крым на поиски
Молодая девушка рассказала КП-Крым, что ей нелегко найти 40 тысяч на перелет, но она сделала все возможное: - Я бросила всю работу к чертям и купила ближайшие билеты.
Футбол
Уткин: Черчесов может уйти после Евро-2020
Телеблогер высказал предположение, что наставник отечественной сборной покинет команду после чемпионата Европы.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
Происшествия
Из-за стрельбы в благовещенском колледже возбуждено уголовное дело
Стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Амурской области устроил 19-летний студент учебного заведения, возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений, сообщается на сайте СК РФ.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Музыка
Музыкальный критик рассказал, как Пугачева перенесла концерт в Минске
Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал, что на самом деле происходило с певицей и почему после концерта она почувствовала себя плохо.
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Борющаяся с тяжелым заболеванием популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, об этом сообщают журналисты и СМИ.
Кино
Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»
Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
Футбол
«Зенит» не хочет продавать Дриусси в клуб МЛС
Фигурное катание
Стала известна прыжковая программа Медведевой на Гран-при России
На официальном сайте Международного союза конькобежцев опубликована прыжковая программа российской фигуристки Евгении Медведевой на домашний этап Гран-при.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Общество
Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что грядущая зима будет мягкой и "розовой", как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Армия и оружие
В Польше заявили о неготовности России к ядерной войне с США
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» Россия продемонстрировала свою неготовность к возможной ядерной войне с США.
Культура
В Петербурге заработал Международный культурный форум
Общество
Госпитализацию Джигарханяна опровергли
Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Общество