Экономика
Газета.RuРада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Предельный дефицит госбюджета составляет 94,3 млрд гривен (249,3 млрд руб.), или около 2,09%. Предполагается также возвращение кредитов в госбюджет в сумме 7,375 млрд гривен (19,5 млрд руб.). Кроме того, закон предусматривает рост ВВП на 3,7% и инфляцию в 6%.
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Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ
Например, главный матч года для сборной России против Бельгии покажут Первый канал и «Матч Премьер».
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
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В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
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Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Первый бесполезный, по мнению медиков, анализ — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, который вызывает язву, гастрит и рак желудка.
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Топилин: кабмин не собирается снижать пенсионный возраст в ДФО
Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратился к правительству с просьбой установить для жителей ДФО прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Хоккей
Российские хоккеисты проиграли команде WHL в Суперсерии
В Канаде завершился пятый матч Суперсерии. Молодёжная сборная России уступила команде Западой хоккейной лиги (WHL) со счётом 1:2.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
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Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Наука
Найден способ очистить кровь от раковых клеток без лекарств
Здоровье
Большинство россиян не знают симптомы диабета и его осложнения
Согласно проведенному опросу ко Всемирному дню борьбы с диабетом, три четверти опрошенных ничего не знают о симптомах этого заболевания.
Происшествия
В Хабаровской школе умер мальчик
Как сообщает портал PROkhab.ru, сегодня утром в хабаровской школе № 58 умер 11-летний мальчик.
Общество
В Новосибирске арестовали управляющего директора оборонного НИИ
В Новосибирске задержан и взят под стражу управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амир Алямов, сообщает портал NGS.ru.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Транспорт
В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории
Обсуждается как прямой поезд из Москвы в Севастополь, так и запуск новых маршрутов из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска, а также организация движения до Евпатории и Феодосии.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Политика
На Украине могут разрешить продажу сельхозземель
Законопроект предусматривает отмену с 1 октября следующего года моратория на куплю-продажу сельхозземель всех форм собственности.
Происшествия
Экс-супругу Цеповяза отправят в психиатрическую клинику
Бывшую супругу члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, которую обвиняют в вымогательстве, переведут в клинику с психиатрическим профилем.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Политика
Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилии
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС (Союз стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), где выступит на пленарном заседании.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Авто
Компании Mercedes-Benz и BYD представили новый совместный кроссовер
Немецкая компания Mercedes-Benz и китайская марка BYD разработали совместными усилиями кроссовер Denza X. По сути, этот автомобиль базируется на модели BYD Tang второго поколения.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400 - Блумберг.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Происшествия
В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ
В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.
Футбол
ФНЛ. «Ротор» принял поздравления с выходом Премьер-лигу
Матч 22-го тура «Химки» – «Ротор» многие считали определяющим.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".