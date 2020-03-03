Политика
RT на русскомРада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем. Трансляцию голосования вёл телеканал «112 Украина». В рамках пакетного голосования Верховная рада утвердила 13 новых членов правительства.
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Политика
Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг Идлиба
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Политика
Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост главы МИД Дмитрия Кулебу, а на пост министра обороны — генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Происшествия
Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию
Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков в своих соцсетях отчитался о посещении роддома, который в действительности был закрыт два года назад, сообщает «Новая газета».
Происшествия
Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусом
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде бизнесмену Растегину
Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.
Армия и оружие
Асад заявил, что Эрдоган бросил все свои силы в Сирию по указке США
Турция перебросила войска в сирийскую провинцию Идлиб по указанию США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» и пробился в полуфинал Кубка России
В поединке 1/4 финала Кубка России санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над "Ахматом".
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Авто
Под налог на роскошь в России попали новые автомобили
В России Минпромторг дополнил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. В расширенный список вошли 1298 моделей машин.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.