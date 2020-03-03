Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем. Трансляцию голосования вёл телеканал «112 Украина». В рамках пакетного голосования Верховная рада утвердила 13 новых членов правительства.

Политика Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг Идлиба Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Шоу-бизнес Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.

Общество Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.

Политика Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Политика Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост главы МИД Дмитрия Кулебу, а на пост министра обороны — генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана.

Происшествия Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Общество Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков в своих соцсетях отчитался о посещении роддома, который в действительности был закрыт два года назад, сообщает «Новая газета».

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.