Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем. Трансляцию голосования вёл телеканал «112 Украина». В рамках пакетного голосования Верховная рада утвердила 13 новых членов правительства.

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