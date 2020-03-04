Политика Аваков попросил депутатов Рады помочь в продаже наркотиков Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.

Космос NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.

Экономика Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).

Политика Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.

Происшествия В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Политика Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.

Авто Skoda презентовала обновленную Skoda Octavia RS iV Только на электротяге запас хода составит 60 км. «Заряженная» Skoda Octavia RS разгонится до первой сотни за 7,3 секунды, тогда как показатель предшественника был 6,8 секунды.