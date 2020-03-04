Политика
КоммерсантъРада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины, предложенный новым премьер-министром Денисом Шмыгалем. За назначение проголосовали 277 депутатов.
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Политика
Аваков попросил депутатов Рады помочь в продаже наркотиков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.
Общество
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Футбол
Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
Кино
Pornhub выпустил документальный фильм без порно
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Футбол
Гус Тиль: «Первая мысль после свистка — мы выиграли. Счастлив, что подарили болельщикам победу»
Напомним, что «Спартак» вышел в полуфинал Олимп-Кубка России, обыграв в четвертьфинале ЦСКА со счетом 3:2. Со 104-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины
Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.
Происшествия
В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке
Известный голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, несмотря на расставание, поддерживают хорошие отношения ради дочери.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Космос
Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео
На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
Политика
Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Армия и оружие
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
Общество
В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек
Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек.
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в использовании парика
Гаджеты
WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему
В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Баскетбол
Казанский УНИКС разгромно уступил «Монако» в Еврокубке
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Авто
Skoda презентовала обновленную Skoda Octavia RS iV
Только на электротяге запас хода составит 60 км. «Заряженная» Skoda Octavia RS разгонится до первой сотни за 7,3 секунды, тогда как показатель предшественника был 6,8 секунды.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Экономика
Госдума 11 марта может принять социальные поправки в бюджет-2020
Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель.
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Наука
Специалисты Третьяковки раскрыли тайну картины Дмитрия Левицкого
Происшествия
Суд отказал следствию в аресте главы производителя кораблей «Торнадо»
На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».