Экономика
ТАССРада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году. За соответствующий законопроект проголосовали в пятницу 255 депутатов при 226 минимально необходимых.
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Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
РИА Новости 12:45
Происшествия
В Пятигорске четыре квартиры пострадали в крупном пожаре
Четыре квартиры пострадали в крупном пожаре в Пятигорске, охватившем 800 "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
РИА Новости 14:41
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Армия и оружие
Трамп заявил о восстановлении Турцией режима прекращения огня в Сирии
Турция полностью восстановила режим прекращения огня на севере Сирии, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 13:33
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Газета.Ru 12:36
Общество
Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений
Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.
Forbes вчера в 04:21
Космос
Впервые в истории космонавтики две женщины вышли в открытый космос
Первый в истории выход двух женщин-космонавтов в открытый космос должен был состояться еще в мае — выполнить его планировали Кристина Коч и Энн Маклейн.
Собака.ru 10:40
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала уникальные фотографии с родов Анастасии Решетовой
Мамой малыша является модель Анастасия Решетова, которая состоит в отношениях с Тимати с 2015 года, пишет "Свободная Пресса".
Народные новости 12:28
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру вчера в 12:10
Происшествия
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Происшествия
Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике
В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Московский Комсомолец 05:40
Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве России
Bookmaker-ratings.ru 07:41
Происшествия
В Каменске-Уральском прощаются с убитой Ксенией Каторгиной
В Каменске-Уральском прощаются с 27-летней Ксенией Каторгиной, убитой из-за ее машины Audi Q5, которую девушка хотела продать.
Znak.com 01:55
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Газета.Ru 11:47
Политика
МИД России ответил на обвинения Эквадора
Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.
Взгляд.ру 10:13
Происшествия
Около 80 детей срочно эвакуировали из реабилитационного центра Москвы
После обнаружения дыма всех детей вывели из здания и поместили в другом корпусе.
Газета.Ru 11:29
Финансы
Банк России допустил решительное снижение ключевой ставки
ЦБ РФ, обычно предпочитающий небольшие шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
BFM.ru 01:49