Экономика

ТАССТАССРада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году. За соответствующий законопроект проголосовали в пятницу 255 депутатов при 226 минимально необходимых.
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Парламент Украины принял в I чтении проект госбюджета на 2020 год

ПРАЙМ08:26

Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

ТАСС10:28

Верховная рада приняла бюджет Украины с дефицитом

News.ru11:54
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