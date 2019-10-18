Экономика

ТАССТАССРада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году. За соответствующий законопроект проголосовали в пятницу 255 депутатов при 226 минимально необходимых.
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Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

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