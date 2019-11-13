Политика
ТАССРада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года. За соответствующий законопроект в среду проголосовали 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.
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с чего всё началось
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.Известия09:27
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Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Происшествия
Боец ММА подозревается в похищении человека
Газета.Ru 14:59
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU 13:33
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Коммерсантъ 03:44
Политика
Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным
Национальная служба новостей 14:59
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 04:24
Происшествия
Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок»
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:48
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах в адрес судьи Мосгорсуда.
РБК 09:37
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Фигурное катание
Шома Уно: «Тренировки в России были очень тяжелыми. Это напомнило мне время перехода из юниоров во взрослые»
Sports.ru 13:18
Гаджеты
Появились «живые» фотографии Motorola RAZR с гибким экраном
Стоит отметить, что несмотря на гибкий экран в смартфоне будет установлено далеко не самое лучшее «железо».
Astera 14:30
Кино
Тормунд из «Игры престолов» приехал в Великий Новгород снимать фильм
13 ноября на улицах Великого Новгорода заметили исполнителя роли Тормунда в "Игре престолов" Кристофера Хивью.
Life.ru 14:07
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
В результате спецоперации были изъяты запрещенные вещества на сумму 650 миллионов рублей из крупного онлайн-магазина, который рассылал заказы по территории от Петербурга до Томска.
Российская газета 02:25
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области
В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Российская газета 04:48
Футбол
«Барселона» обыграла «Картахену» в благотворительном матче
«Барселона» в товарищеском матче переиграла «Картахену», представляющую третий испанский дивизион. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 15:08
Футбол
Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче
После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Sputnik Эстония 11 ноября в 23:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
РБК 15:05
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Известия 14:42
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 10:36
Авто
Назвали дату продажи Lada Vesta с вариатором
Напомним, что буквально вчера были объявлены цены на Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и мотором Renault H4Mk рабочим объёмом 1,6 литра, который выдаёт 113 л.с. Доплата за вариаторную трансмиссию составит 50 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 02:25
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ
Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
Газета.Ru 14:33
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11