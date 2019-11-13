с чего всё началось

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября. Законопроект поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе

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Экономика «Газпром» отказался от размещения евробондов из-за угроз «Нафтогаза» Почему "Газпром" отменил размещение евробондов "Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение облигаций в швейцарских франках из-за угрозы потерять привлеченные деньги, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник и подтвердили РБК два собеседника, близких к "Газпрому".

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Политика Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.

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Армия и оружие Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту в связи с заявлением со стороны начштаба обороны королевства о российской угрозе.