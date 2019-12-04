Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьРада запретила импорт электроэнергии из России

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом сообщает агентство ТАСС. В 2015 году украинские власти уже отказывались от закупок электроэнергии из России.
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Украина приготовилась оторваться от российской энергетической системы

Lenta.ru07:46

Верховная рада запретила импорт электроэнергии из России

Rambler News Service09:42

Рада запретила импорт электроэнергии из России

Рифей-Пермь09:00

Рада запретила импорт электроэнергии из России, но «лазейки остались»

REGNUM10:37

На Украине запретили импорт электроэнергии из РФ на договорной основе

Российская газета06:50

Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

ТАСС06:18

Рада запретит договоры о поставках электричества из России

News.ru06:15
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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
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Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
Политика

СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

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Lenta.ru 13:32
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Эксперты рассказали, что полученные материалы можно использовать для сбора и удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при ликвидации аварийных разливов.
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Патриарх Кирилл отметил, что никакого насилия в семье допускать нельзя, однако под видом борьбы с семейным неблагополучием хотят узаконить вторжение в семейную жизнь.
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Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
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Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

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Новый Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой.
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УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
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Владимир Васильев провел прием граждан

Сегодня Глава республики Владимир Васильев провел прием граждан в приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Германия решила выслать двух российских дипломатов на фоне расследования убийства гражданина Грузии в Берлине, так как не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления.
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СМИ узнали о прибытии адвоката Трампа Джулиани в Киев

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев.
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Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
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Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
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Путин: США рассматривают космос как пространство для войны

Президент России Владимир Путин заявил, что в Вашингтоне откровенно рассматривают космос как будущее пространство для войны.
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Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля в Германии отстранили от работы

Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель, ранее обвинявший Евросоюз в склонности к русофобии, переехал жить в Мюнхен и хочет, чтобы его дети росли в Германии.
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Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

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В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

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Компьютерная модель 46 лет назад предсказала гибель человечества

Компьютеризированная математическая модель предсказала гибель человечества еще 46 лет назад.
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Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе

Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
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