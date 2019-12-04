Политика

ТАССТАССРада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. По данным украинских СМИ, с 1 декабря импорт электроэнергии из Белоруссии был прекращен из-за ее высокой стоимости.
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Рада запретила импорт электроэнергии из России, но «лазейки остались»

REGNUM10:37

Рада запретила импорт российской электроэнергии на договорной основе

Парламентская газета06:15

Украина приготовилась оторваться от российской энергетической системы

Lenta.ru07:46

На Украине запретили импорт электроэнергии из РФ на договорной основе

Российская газета06:50

Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

ТАСС06:18

Рада запретит договоры о поставках электричества из России

News.ru06:15

Верховная рада запретила импорт электроэнергии из России

Rambler News Service09:42
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

Татарстан Сегодня 04:33
Спорт

Футболистка Трушкина погибла в результате ДТП

Российская футболистка Алёна Трушкина ушла из жизни в результате автомобильной аварии.
RT на русском 10:02
Политика

Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем

Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Газета.Ru 09:52
Политика

Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 06:08
Политика

МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США

Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
РИА Новости вчера в 00:56
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Вести.Ru 11:54
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Политика

Президент Казахстана высказался о присоединении Крыма к России

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.
URA.Ru 04:48
Общество

Симоньян ответила на слова Навального про звонок в ФБК

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила Алексею Навальному, который написал о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает RT.
Радио Sputnik 10:59
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 08:41
Футбол

УЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.
РИА Новости 10:49
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Политика

Зеленский надеется договориться о сроках урегулирования в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в рамках предстоящего саммита «нормандского формата» договориться о сроках урегулирования ситуации в Донбассе.
Страна Советов on-line 12:17
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Авто

Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Известия 05:21
Армия и оружие

Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Интерфакс 10:12
Кино

Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Rambler News Service вчера в 05:37
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Общество

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Энергетика

Цены на нефть растут на данных о сокращении запасов нефти в США

Цены на нефть растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября 2019 г. По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн барр.
Neftegaz.ru 03:27
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Происшествия

Массовую аварию спровоцировал водитель грузовика в Калуге

Авария произошла днем в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.
Известия 08:47
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Вести.Ru вчера в 13:00
Культура

Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»

Российская газета вчера в 04:01
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
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