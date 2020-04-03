Коронавирус

REGNUMREGNUMРади спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей. С таким предложением к властям выступили бизнес-объединения, пишут 3 апреля «Известия».
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.
Известия02 апреля в 17:01

Подробнее о событии

Бизнес попросил увеличить пособия пенсионерам и многодетным

ФедералПресс02 апреля в 19:53

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

REGNUMвчера в 02:45

«Известия»: бизнес призвал выделить на пособия около 3 трлн руб. для поддержания спроса

ТАСС02 апреля в 20:41

Банки не подчинились Путину - просто посмеялись: Игорь Скляр просит ввести ЧС в России

Царьградвчера в 12:39

Бизнес просит увеличить соцпособия для поддержки спроса на свои товары

Телеканал 360°02 апреля в 19:49

Российские бизнесмены предлагают поднять пенсионерам и многодетным пособия

URA.Ru02 апреля в 19:41

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Известия02 апреля в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Происшествия

В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом

Оперативный штаб сообщает, что сегодня, 4 апреля, на территории Брянской области подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Стрела 03:05
Общество

Коронавирус за сутки в РФ: 582 заражения, 52 выздороведения

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил о 582 новых случаях заражения COVID-19.
Собеседник 04:30
Энергетика

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.
ТАСС 01 апреля в 13:40
Общество

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Гаджеты

Xiaomi выпускает беспроводную мышь Mi Elegant Mouse Metallic Edition

Xiaomi выпустила новую беспроводную мышь под названием Mi Elegant Mouse Metallic Edition.
ITZine.ru 02:42
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 02:56
Здоровье

В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Амур.инфо 04:25
Общество

Стало известно о состоянии здоровья главврача больницы в Коммунарке

Как стало известно ранее Денис Проценко заразился коронавирусом во время работы с пациентами и персоналом.
Live24 вчера в 16:44
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Общество

Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России

Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:26
Политика

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 18:50
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Общество

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
РБК 03:19
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru вчера в 14:03
Армия и оружие

Около 600 военных заразились коронавирусом во Франции

Около 600 французских военнослужащих заразились коронавирусом. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
News.ru 04:08
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Киберспорт

В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные

Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Игромания.ру вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой

Тина Канделаки поинтересовалась у Тимати, думал ли он о том, кому достанется его внушительное наследство.
Экспресс газета вчера в 06:24
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:47
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Общество

Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направило в правительство письмо, в котором говорится, что россияне могут столкнуться с дефицитом телевизоров, холодильников и другой бытовой техникой.
НТВ 03:53
Наука

Представлен метод для повышения эффективности светодиодных ламп

Anonsens вчера в 08:18
Экономика

Олигархи обложили пошлиной энергию из России

С первого апреля вступило в силу постановление Верховной рады, согласно которому все закупки электроэнергии и энергетических марок углей в России будут облагаться пошлиной в размере 65 процентов.
РИА Новости 01:00
Общество

В Китае почтили память погибших от коронавируса

Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
Газета.Ru 03:09
Здоровье

ВОЗ предупреждает, что здоровым людям носить маски не нужно

Здоровых людей может защитить лишь респиратор. Также маски необходимы тем, кто дома ухаживает за больными людьми.
The Penza Post вчера в 23:00
Общество

В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Шоу-бизнес

Лев Лещенко из Коммунарки поблагодарил поклонников и коллег

Вести.Ru 02 апреля в 19:55
Кино

Автором третьего «Человека-муравья» выступит сценарист «Рика и Морти»

Ожидается, что режиссёрское кресло третьего «Человека-муравья» займёт Пейтон Рид, который поставил первые две части, а Пол Радд и Эванджелин Лилли вернутся к своим ролям.
Игромания.ру 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное