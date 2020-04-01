Коронавирус

REGNUMREGNUMРади спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей. С таким предложением к властям выступили бизнес-объединения, пишут 3 апреля «Известия».
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с чего всё началось

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Бизнес просит увеличить соцпособия для поддержки спроса на свои товары

Телеканал 360°вчера в 19:49

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

REGNUM02:45

«Известия»: бизнес призвал выделить на пособия около 3 трлн руб. для поддержания спроса

ТАССвчера в 20:41

Бизнес попросил увеличить пособия пенсионерам и многодетным

ФедералПрессвчера в 19:53

Российские бизнесмены предложили выход из грядущего кризиса потребления

ИА Красная Весна03:39

Российские бизнесмены предлагают поднять пенсионерам и многодетным пособия

URA.Ruвчера в 19:41

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

Более 730 ординаторов приступили к работе в столичных поликлиниках

Более 730 ординаторов приступили к работе в поликлиниках Москвы.
Вечерняя Москва 03:26
Общество

В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
RT на русском 05:03
Космос

Очередной прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Ореанда-Новости 05:42
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU вчера в 12:14
Общество

В Китае заявили, что эпидемия коронавируса приблизила будущее

Профессор Института журналистики университета Цинхуа Жень Ян опубликовал статью, в которой высказал мнение, что пандемия коронавируса ускорила перемены в жизни общества.
Городовой 06:14
Общество

Легендарный дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Экспресс газета 06:10
Авто

В ABT сделали 730-сильную версию нового Audi RS7 Sportback

Немецкое тюнинг-ателье ABT представило свою версию высокопроизводительного фастбэка Audi RS7 Sportback с 730-сильным двигателем.
Letnews.ru вчера в 14:30
Транспорт

РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 05:21
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:50
Политика

Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится.
Lenta.ru 06:03
Политика

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.
РИА Новости 05:58
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
РБК 06:05
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Общество

В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции

Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru вчера в 08:33
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:57
Финансы

Рубль в начале торгов заметно укрепляется к доллару и евро

По состоянию на 10:27 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 97,5 копейки к предыдущему закрытию до 77,8150 рубля.
Росбалт вчера в 03:52
Политика

В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 02:16
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Lenta.ru 05:44
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Общество

Зарплата, налоги, отчетность в апреле после объявления нерабочих дней

Компании, которые ушли в простой выплачивают по графику выплаты зарплаты и аванса 2/3 оклада, как при простое.
Бухгалтерия.ру 04:52
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Гаджеты

Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro

Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов.
Megaobzor.com 06:04
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение изоляции

2 апреля штрафы за нарушение режима изоляции утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Ранее глава России объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля 2020, обязав сохранить работникам заработную плату.
Кубань-Информ вчера в 10:26
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
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