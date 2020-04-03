с чего всё началось

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей. С таким предложением к властям выступили бизнес-объединения, пишут 3 апреля «Известия».

Кино Режиссёр «Хранителей» снимет новый фильм ужасов для Universal Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 16:18 — REGNUM Стивен Уильямс, снимавший эпизоды для сериала HBO «Хранители», подписал контракт с кинокомпанией Universal на создание оригинального фильма ужасов.

Политика Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.

Армия и оружие В сирийской Хаме восстанавливает работу металлообрабатывающий завод Крупный металлообрабатывающий завод восстанавливает свою работу в сирийской провинции Хама, спрос на продукцию предприятия очень высок в связи с масштабным строительством в Сирии после возвращения к мирной жизни на освобожденных от террористов территориях, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Абдулнасир эль-Машан.

Политика Лукашенко призвал Киев разрешить конфликт в Донбассе, пока не поздно Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что успех разрешения конфликта в Донбассе сейчас полностью зависит от действий правительства Украины и Киеву следовало бы двигаться в данном направлении, пока другие стороны поддерживают его в этом, ведь война идёт на украинской территории.

Теннис Шарапова опубликовала свой номер телефона Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.

Футбол Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.

Экономика ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.