Коронавирус
REGNUMРади спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей. С таким предложением к властям выступили бизнес-объединения, пишут 3 апреля «Известия».
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с чего всё началось
Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.Известия02 апреля в 17:01
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Бизнес просит увеличить соцпособия для поддержки спроса на свои товары
Телеканал 360°02 апреля в 19:49
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