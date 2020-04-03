Коронавирус

REGNUMREGNUMРади спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей. С таким предложением к властям выступили бизнес-объединения, пишут 3 апреля «Известия».
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с чего всё началось

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.
Известия02 апреля в 17:01

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Бизнес просит увеличить соцпособия для поддержки спроса на свои товары

Телеканал 360°02 апреля в 19:49

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

REGNUMвчера в 02:45

«Известия»: бизнес призвал выделить на пособия около 3 трлн руб. для поддержания спроса

ТАСС02 апреля в 20:41

Бизнес попросил увеличить пособия пенсионерам и многодетным

ФедералПресс02 апреля в 19:53

Банки не подчинились Путину - просто посмеялись: Игорь Скляр просит ввести ЧС в России

Царьградвчера в 12:39

Российские бизнесмены предлагают поднять пенсионерам и многодетным пособия

URA.Ru02 апреля в 19:41

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Известия02 апреля в 17:01
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В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

Газета.Ru 10:17
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Необычные наушники Samsung Galaxy Buds напоминают бобы

Южнокорейская корпорация Samsung готовит к выходу новые наушники Galaxy Buds под кодовым наименованием Beans.
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
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Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
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В Москве утвердили штрафы за нарушение режима изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.
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Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
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Мария Машкова не смогла улететь к семье в США

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ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
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Трое детей погибли, двое пострадали при пожаре в Свердловской области

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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
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У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
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Общество

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
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В сирийской Хаме восстанавливает работу металлообрабатывающий завод

Крупный металлообрабатывающий завод восстанавливает свою работу в сирийской провинции Хама, спрос на продукцию предприятия очень высок в связи с масштабным строительством в Сирии после возвращения к мирной жизни на освобожденных от террористов территориях, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Абдулнасир эль-Машан.
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У певицы Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

В ходе беседы 27-летняя знаменитость призналась, что у неё диагностировано биполярное расстройство.
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Лукашенко призвал Киев разрешить конфликт в Донбассе, пока не поздно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что успех разрешения конфликта в Донбассе сейчас полностью зависит от действий правительства Украины и Киеву следовало бы двигаться в данном направлении, пока другие стороны поддерживают его в этом, ведь война идёт на украинской территории.
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Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

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В Челябинске составлены первые протоколы в отношении нарушителей режима самоизоляции.
Российская газета 07:35
Футбол

Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
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В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице.
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Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
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ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
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Ансамбль песни и пляски ЗВО спел о борьбе с коронавирусом

Стихи были наложены на песню Валерия Кипелова "Непокоренный". Видео артистами было записано в условиях самоизоляции.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
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Волк напал на животных и женщину в амурском селе

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