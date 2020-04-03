Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей. С таким предложением к властям выступили бизнес-объединения, пишут 3 апреля «Известия».В источнике
С чего всё начиналось
Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.