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Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей. С таким предложением к властям выступили бизнес-объединения, пишут 3 апреля «Известия».