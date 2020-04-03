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Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Известия
  • Телеканал 360°0:18
  • Городовой0:49
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Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей. С таким предложением к властям выступили бизнес-объединения, пишут 3 апреля «Известия».В источнике
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С чего всё начиналось
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Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.
Известия вчера в 17:01
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Российские бизнесмены предложили выход из грядущего кризиса потребления

ИА Красная Весна 03:39 
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Российские бизнесмены предлагают поднять пенсионерам и многодетным пособия

URA.Ru вчера в 19:41
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«Известия»: бизнес призвал выделить на пособия около 3 трлн руб. для поддержания спроса

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