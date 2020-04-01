Коронавирус

REGNUMREGNUMРади спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей. С таким предложением к властям выступили бизнес-объединения, пишут 3 апреля «Известия».
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с чего всё началось

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские бизнесмены предложили выход из грядущего кризиса потребления

ИА Красная Весна03:39

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

REGNUM02:45

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Известиявчера в 17:01

Бизнес попросил увеличить пособия пенсионерам и многодетным

ФедералПрессвчера в 19:53

Бизнес просит увеличить соцпособия для поддержки спроса на свои товары

Телеканал 360°вчера в 19:49

Российские бизнесмены предлагают поднять пенсионерам и многодетным пособия

URA.Ruвчера в 19:41

«Известия»: бизнес призвал выделить на пособия около 3 трлн руб. для поддержания спроса

ТАССвчера в 20:41
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:45, Ашберн
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.
News.ru 06:04
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 08:08
Авто

В Сети показали редкую «Ниву», сделанную для немцев в 80-х годах

В начале 80-х годах вывоз моделей Волжского завода в Германию активно осуществлялся, а бестселлером продаж бесспорно была доработанная "Нива".
Car.ru 07:48
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Общество

Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы

Производители сланцевой нефти из США начали лоббировать введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, в случае, если страны не сократят добычу, что позволит поднять цены на нефть.
Газета.Ru 08:19
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Тестовый режим ЧС введут под Петербургом

В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС.
Lenta.ru 08:15
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Политика

Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина

Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:22
Происшествия

В Италии медбрат задушил девушку-врача из-за подозрений на коронавирус

Газета.Ru 06:03
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний — не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Экономика

Глава Центробанка допустила снижение ставки в 2020 году

Банк России видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.
Российская газета 08:30
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Происшествия

Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина

43-летняя актриса Янина Бугрова после отпуска во Франции сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.
ТВ Центр 07:03
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима в столице тем, что на текущей неделе горожане «ведут себя корректно», передает ТАСС.
Lenta.ru 08:21
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 08:04
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Гаджеты

Драйвер AMD Radeon 20.4.1 принёс поддержку ремейка Resident Evil 3

Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 может быть загружен в версиях для 64-бит Windows 7 или Windows 10 как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon.
3DNews 06:31
Шоу-бизнес

Степаненко собирается вернуть Петросяна в семью

РИАМО 07:28
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Говорит Москва 05:13
Транспорт

РЖД отменяют поезда из-за падения спроса

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Вести.Ru 03:59
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

SpeedMe вчера в 05:53
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах

Российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение с 6 апреля.
Lenta.ru 05:23
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