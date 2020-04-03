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Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
РБК Уфа
  • РЕН ТВ4:06
  • Piter.tv3:59
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В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.В источнике
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