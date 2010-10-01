«Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь!» — добавила депутат. Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине, считает Поклонская.

Поклонская заявила, что не против стать послом на Украине

Общество Умер хирург-онколог Андрей Павленко Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.

Энергетика Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию Прокачка нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области возобновилась накануне вечером.

Политика Госпогранслужба Украины объяснила, почему пустила Dr. Alban в страну Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.

Кино Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».

Здоровье Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.

Политика В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.

Политика Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.

Политика Трамп отчитал сотрудников Белого дома за пропущенный звонок от Путина Глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн признался Трампу, что Путин звонил, но его не соединили с Овальным кабинетом в связи с огромным количством звонков.

Общество В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.