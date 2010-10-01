Политика
Телеканал 360°Поклонская заявила, что не против стать послом на Украине
«Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь!» — добавила депутат. Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине, считает Поклонская.
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Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Энергетика
Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию
Прокачка нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области возобновилась накануне вечером.
Футбол
«Лацио» в Серии А одержал девять побед подряд. Это клубный рекорд
В сезоне-1998/99 «Лацио» финишировал в таблице вторым, на очко отстав от «Милана». «Лацио» сейчас в Серии А идет третьим.
Хоккей
Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.
Политика
Госпогранслужба Украины объяснила, почему пустила Dr. Alban в страну
Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Культура
Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Кино
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков
Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».
Авто
Названы самые дешевые автомобили в России
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Хоккей
Тренер россиян посоветовал хоккеистам сделать ставку на командную игру в финале МЧМ
Финал Молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой состоится сегодня в 21:00.
Армия и оружие
РВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России.
Происшествия
В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
По данным ведомства, пожар произошел в субботу вечером в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района.
Политика
В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Политика
Трамп отчитал сотрудников Белого дома за пропущенный звонок от Путина
Глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн признался Трампу, что Путин звонил, но его не соединили с Овальным кабинетом в связи с огромным количством звонков.
Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Хоккей
Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция
Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Гаджеты
Компания Samsung анонсировала новые безрамочные телевизоры
Южнокорейская компания Samsung намерена на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе продемонстрировать уникальный безрамочный телевизор.
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.