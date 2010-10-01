Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Поклонская заявила, что не против стать послом на Украине

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«Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь!» — добавила депутат. Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине, считает Поклонская.
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«Я не боюсь радикалов». Поклонская готова поехать послом России в Киев

Комсомольская правда06:29

Поклонская заявила, что не против стать послом на Украине

Телеканал 360°07:31
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
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Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Прокачка нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области возобновилась накануне вечером.
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Футбол

«Лацио» в Серии А одержал девять побед подряд. Это клубный рекорд

В сезоне-1998/99 «Лацио» финишировал в таблице вторым, на очко отстав от «Милана». «Лацио» сейчас в Серии А идет третьим.
Бомбардир.ру 08:59
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Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею

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Спорт

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Политика

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РБК 07:47
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Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
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Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков

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Авто

Названы самые дешевые автомобили в России

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Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru 08:37
Космос

Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов

Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
ГЛАС.RU 03:02
Хоккей

Тренер россиян посоветовал хоккеистам сделать ставку на командную игру в финале МЧМ

Финал Молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой состоится сегодня в 21:00.
ТК Звезда 08:21
Армия и оружие

РВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России.
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Политика

Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

ТАСС 09:05
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По данным ведомства, пожар произошел в субботу вечером в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района.
РИА Новости 08:22
Политика

В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.
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Политика

В Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани

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Политика

Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
РИА Новости 06:03
Политика

Трамп отчитал сотрудников Белого дома за пропущенный звонок от Путина

Глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн признался Трампу, что Путин звонил, но его не соединили с Овальным кабинетом в связи с огромным количством звонков.
Pravda.Ru вчера в 02:15
Общество

В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Газета.Ru 07:48
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
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Пьяный водитель в Италии сбил группу немецких туристов, есть погибшие

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В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы

В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
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Хоккей

Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
News.ru 04:57
Экономика

«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги

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Московский Комсомолец 01:00
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Компания Samsung анонсировала новые безрамочные телевизоры

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Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС 07:11
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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