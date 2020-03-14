Политика

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Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания. Кроме того, радикалы кидали в сторону диппредставительства зажженные фальшфейеры и петарды, но до здания они не долетели.
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с чего всё началось

Видео: митингующий выстрелил из ракетницы в посольство РФ в Киеве

В Киеве 14 марта проходит так называемый марш ветеранов, в котором приняли участие националисты и другие активисты. Как сообщают украинские "Вести", митингующие подошли к посольству РФ - поблизости выстроился кордон полиции и Нацгвардии.
РЕН ТВвчера в 14:06

Подробнее о событии

Посольство в Киеве отреагировало на обстрел из ракетницы во время митинга

РБК05:20

Радикалы напали на российское посольство в Киеве

Lenta.ruвчера в 15:40

В посольство России в Киеве во время акции выстрелили из ракетницы

Газета.Ru02:14

В посольство России в Киеве в ходе митинга выстрелили из ракетницы

РИА Новостивчера в 18:36

В Киеве националисты забросали посольство России петардами

Российская газетавчера в 16:25

Радикалы осквернили флаг России и напали на посольство в Киеве

РЕН ТВвчера в 16:45

В Киеве стреляли в российское посольство из ракетницы

Эхо Москвы05:00
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