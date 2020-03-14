В Киеве 14 марта проходит так называемый марш ветеранов, в котором приняли участие националисты и другие активисты. Как сообщают украинские "Вести", митингующие подошли к посольству РФ - поблизости выстроился кордон полиции и Нацгвардии.

с чего всё началось

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания. Кроме того, радикалы кидали в сторону диппредставительства зажженные фальшфейеры и петарды, но до здания они не долетели.

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Армия и оружие В США заявили об острой нехватке стратегических бомбардировщиков Модернизация для повышения живучести стратегических бомбардировщиков B-2 "Спирит" отменена, а новый B-21 "Рейдер", пока даже через десять лет не сможет внести значительный вклад в повышение боевых и оперативных возможностей бомбардировочной авиации США, пишет Defense News.

Авто Названы модели авто, которые подорожают в России В апреле стоимость новых "легковушек" в РФ повысится на 5%. Причем к концу года цены на машины увеличатся на 10-15%.

Наука Найдена возможность миновать биопсии при диагностике рака простаты Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% уменьшить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак предстательной железы назначали не информативную биопсию.

Происшествия У новокузнечан не подтвердили коронавирус В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы ранее в инфекционное отделение больницы №29, первый тест на коронавирус отрицательный.

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

Общество Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.

Здоровье Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.

Общество Трое россиян заразились коронавирусом на территории России По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.

Общество Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.

Общество В Пермском крае вводится режим повышенной готовности Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории Пермского края режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Общество В Госдуме увидели пользу в коронавирусе Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.