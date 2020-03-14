Политика

ИзвестияИзвестияРадикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания. Кроме того, радикалы кидали в сторону диппредставительства зажженные фальшфейеры и петарды, но до здания они не долетели.
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Радикалы обстреляли из ракетницы посольство России в Киеве

РИА Новости18:36

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК17:09

Марш украинских радикалов отправился к зданию посольства РФ в Киеве

ТАСС13:49

Радикалы напали на российское посольство в Киеве

Lenta.ru15:40

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Газета.Ru15:33

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Известия17:28

Видео: митингующий выстрелил из ракетницы в посольство РФ в Киеве

РЕН ТВ14:06
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Исследователи из Высшего технологического института Samsung (SAIT) и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) решили удалить металлические литиевые аноды, используемые в твердотельных батареях, и заменить их тонким серебристо-углеродным слоем.
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Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
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Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Запуск новой партии интернет-спутников SpaceX отложен

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Описала смерть зараженных коронавирусом врач из Италии

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