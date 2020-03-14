Политика
ИзвестияРадикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания. Кроме того, радикалы кидали в сторону диппредставительства зажженные фальшфейеры и петарды, но до здания они не долетели.
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Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Армия и оружие
Китайский J-20 превзошел Су-57 и F-35 по важному показателю
Ранее "Утро" писало, что новые J-20 могут нести больше вооружений, и теперь, по мнению китайских СМИ, истребитель этой модели превосходит по этому показателю американский F-35.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
Экономика
Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса
Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
Общество
В Турции введен запрет на въезд граждан из 14 стран
C 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан еще из девяти стран (Германии, Испании, Норвегии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов) в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Технологии
Samsung показал новые аккумуляторные батареи для электрокаров
Исследователи из Высшего технологического института Samsung (SAIT) и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) решили удалить металлические литиевые аноды, используемые в твердотельных батареях, и заменить их тонким серебристо-углеродным слоем.
Спорт
Большунов: Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет
Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет.
Здоровье
Реакция на вирус: как устройство общества влияет на борьбу с эпидемией
На самом деле, статистика сильно зависит от устройства здравоохранения в каждой конкретной стране и еще шире — устройства общества.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Наука
Свитки Мертвого моря из музея в Вашингтоне оказались подделкой
Шоу-бизнес
Актер Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
Происшествия
Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех рейсов
На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили сообщения о минировании трех рейсов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Космос
Запуск новой партии интернет-спутников SpaceX отложен
Отложен запуск на орбиту очередной партии из 60 микроспутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Общество
Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Кино
Шукшинский кинофестиваль станет международным
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Политика
Кравчук «набросился» на Геращенко в эфире
Политика
Сурков принял участие в конференции Союза добровольцев Донбасса
Участие в экстренной конференции Союза добровольцев Донбасса принял экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, 14 марта сообщает ANNA-News.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19
Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.