Политика

РИА НовостиРИА НовостиРадикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко "Дню добровольца". Выпущенная ракета попала в крышу посольства.
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с чего всё началось
Во время митинга, посвященному Дню добровольца, здание посольства России в Киеве забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше, передает «Страна.ua
» и ZIK.
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