с чего всё началось

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко "Дню добровольца". Выпущенная ракета попала в крышу посольства.

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Политика Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Армия и оружие Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса Чиновники Пентагона объявили о значительных ограничениях в отношении военнослужащих и членов их семей по всему миру на фоне новых инициатив Белого дома по борьбе с коронавирусом, сообщает портал Military Times.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Шоу-бизнес Волочкова отметила праздник с сухим льдом Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.

Общество Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество Дерипаска призвал ввести в России полный карантин Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.

Политика Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Энергетика Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель.

Кино Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном остановили из-за коронавируса Съемки нового фильма о Бэтмене, главная роль в котором досталась Роберту Паттинсону, стартовали в начале года в британском Лондоне.

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Авто Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в РФ на начало года По данным аналитиков, сегмент кроссоверов и вседорожников вырос за 2 месяца 2020 года на 6%, заняв 47% от всего объема продаж новых машин в России.