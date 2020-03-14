Политика
РИА НовостиРадикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко "Дню добровольца". Выпущенная ракета попала в крышу посольства.
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Экономика
Сельчане Новокузнецкого района пожаловались Мишустину и Новаку
В Новокузнецком районе есть уникальное месторождение минеральных вод "Терсинское", вокруг которого пока еще девственная тайга.
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.
Космос
Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Киберспорт
Пиковый онлайн CS:GO превысил миллион игроков
Вечером 14 марта пиковый онлайн Counter-Strike: Global Offensive достиг миллиона пользователей.
Армия и оружие
Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса
Чиновники Пентагона объявили о значительных ограничениях в отношении военнослужащих и членов их семей по всему миру на фоне новых инициатив Белого дома по борьбе с коронавирусом, сообщает портал Military Times.
Футбол
«Вся страна ненавидит газпромовских политпроектантов». Бывший врач «Спартака» раскритиковал «Зенит»
Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов опубликовал новый пост в инстаграме, в котором выступил с критикой в адрес «Зенита».
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Шоу-бизнес
Волочкова отметила праздник с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Общество
Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса
Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе, сообщили в компании-судовладельце.
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит включить автоматическое удаление сообщений.
Общество
Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель.
Кино
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном остановили из-за коронавируса
Съемки нового фильма о Бэтмене, главная роль в котором досталась Роберту Паттинсону, стартовали в начале года в британском Лондоне.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в РФ на начало года
По данным аналитиков, сегмент кроссоверов и вседорожников вырос за 2 месяца 2020 года на 6%, заняв 47% от всего объема продаж новых машин в России.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Общество
Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса
Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Финансы
Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Кино