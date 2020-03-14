Политика

РИА НовостиРИА НовостиРадикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко "Дню добровольца". Выпущенная ракета попала в крышу посольства.
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Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

РИА Новости18:36

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК17:09

Видео: митингующий выстрелил из ракетницы в посольство РФ в Киеве

РЕН ТВ14:06

Радикалы напали на российское посольство в Киеве

Lenta.ru15:40

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Газета.Ru15:33

Марш украинских радикалов отправился к зданию посольства РФ в Киеве

ТАСС13:49

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Известия17:28
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Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

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Общество

Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса

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В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек

Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
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Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Национальная служба новостей вчера в 15:32
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Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости 19:55
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Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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«Ливерпуль» станет чемпионом, если сезон АПЛ не возобновится

Исходя из ситуации с эпидемией коронавируса, АПЛ полагает, что чемпионат страны вряд ли возобновится до конца мая.
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Политика

В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 10:14
Общество

Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками

Политика Сегодня 01:20
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
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КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости 14:10
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Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости 20:21
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
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Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Футбол

«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
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В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

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РИА Новости 06:29
Авто

Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
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Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X

Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
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Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
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Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
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Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

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На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
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Польша закрыла все государственные границы из-за коронавируса

В Польше вступило в силу решение правительства о закрытии государственных границ и запрете въезда иностранцам на территорию страны.
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Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

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Ученые применили вирус Зика для лечения опухоли мозга у собак

Ученые из Сан-Пауло решили проверить воздействие вируса Зика, поскольку ранее было установлено, что на человеческих тканях он действует избирательно, разрушая пораженные опухолью клетки.
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