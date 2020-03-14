Политика
РИА НовостиРадикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко "Дню добровольца". Выпущенная ракета попала в крышу посольства.
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Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Общество
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Общество
Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса
Общество
В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек
Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
Энергетика
Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
«Ливерпуль» станет чемпионом, если сезон АПЛ не возобновится
Исходя из ситуации с эпидемией коронавируса, АПЛ полагает, что чемпионат страны вряд ли возобновится до конца мая.
Политика
В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Общество
Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину
Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Авто
Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada
Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Технологии
Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X
Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Музыка
Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»
Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Общество
Польша закрыла все государственные границы из-за коронавируса
В Польше вступило в силу решение правительства о закрытии государственных границ и запрете въезда иностранцам на территорию страны.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Наука
Ученые применили вирус Зика для лечения опухоли мозга у собак
Ученые из Сан-Пауло решили проверить воздействие вируса Зика, поскольку ранее было установлено, что на человеческих тканях он действует избирательно, разрушая пораженные опухолью клетки.