Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко "Дню добровольца". Выпущенная ракета попала в крышу посольства.

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

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